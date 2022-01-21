Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Сообщил о минировании: СБУ задержала студента криворожского колледжа

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Мінування шкіл у Бердянську

Служба безопасности Украины задержала студента из криворожского колледжа, который сообщил о минировании учебного заведения.

По данным СБУ, его кураторами были российские спецслужбы.

Спеслужбы РФ связались с ним по закрытому Telegram-каналу, предоставляющему один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине.

— Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и самого колледжа. Автор сообщения представился российским террористом и потребовал 250 тыс. грн выкупа, чтобы теракта не произошло, — сообщили в СБУ.

Уточняется, что правоохранительные органы не обнаружили взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения.

Более того, псевдоминер был обнаружен и задержан. Он мотивировал свой поступок желанием перевода колледжа на дистанционную форму обучения.

Правоохранители в ходе обыска изъяли компьютеры и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

По факту нарушения возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.

Читайте
СБУ разоблачила "донских казаков", воевавших за боевиков в Луганске и Дебальцево

Напомним, 21 января в полицию поступило сообщение о минировании всех школ в Киеве.

На место происшествия были отправлены кинологи и взрывотехники.

Данные о взрывчатке в учебных заведениях не подтвердилось. Расследование продолжается.

Источник: СБУ

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка