Сообщил о минировании: СБУ задержала студента криворожского колледжа

Служба безопасности Украины задержала студента из криворожского колледжа, который сообщил о минировании учебного заведения.

По данным СБУ, его кураторами были российские спецслужбы.

Спеслужбы РФ связались с ним по закрытому Telegram-каналу, предоставляющему один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине.

— Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и самого колледжа. Автор сообщения представился российским террористом и потребовал 250 тыс. грн выкупа, чтобы теракта не произошло, — сообщили в СБУ.

Уточняется, что правоохранительные органы не обнаружили взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения.

Более того, псевдоминер был обнаружен и задержан. Он мотивировал свой поступок желанием перевода колледжа на дистанционную форму обучения.

Правоохранители в ходе обыска изъяли компьютеры и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.

По факту нарушения возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.

Напомним, 21 января в полицию поступило сообщение о минировании всех школ в Киеве.

На место происшествия были отправлены кинологи и взрывотехники.

Данные о взрывчатке в учебных заведениях не подтвердилось. Расследование продолжается.