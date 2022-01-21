Сообщил о минировании: СБУ задержала студента криворожского колледжа

Служба безопасности Украины задержала студента из криворожского колледжа, который сообщил о минировании учебного заведения.
По данным СБУ, его кураторами были российские спецслужбы.
Спеслужбы РФ связались с ним по закрытому Telegram-каналу, предоставляющему один из инструментов для искусственного распространения панических настроений в Украине.
— Анонимное письмо о минировании отправили 20 января на электронную почту горячей линии СБУ и самого колледжа. Автор сообщения представился российским террористом и потребовал 250 тыс. грн выкупа, чтобы теракта не произошло, — сообщили в СБУ.
Уточняется, что правоохранительные органы не обнаружили взрывных предметов и веществ в помещении учебного заведения.
Более того, псевдоминер был обнаружен и задержан. Он мотивировал свой поступок желанием перевода колледжа на дистанционную форму обучения.
Правоохранители в ходе обыска изъяли компьютеры и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности.
По факту нарушения возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.
Напомним, 21 января в полицию поступило сообщение о минировании всех школ в Киеве.
На место происшествия были отправлены кинологи и взрывотехники.
Данные о взрывчатке в учебных заведениях не подтвердилось. Расследование продолжается.