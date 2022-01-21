В Николаевской области военный закрыл собой сослуживца от взрыва гранаты

25-летний военнослужащий Богдан Федосенко спас жизнь подчиненному, закрыв его собой от взрыва гранаты на одном из учебных полигонов в Николаевской области.

Об этом сообщило Командование Сил логистики ВСУ. По данным Вооруженных сил Украины, старший лейтенант проходит службу в воинской части А0598. За несколько секунд до возможной гибели он спас жизнь сержанту Роману Шубину.

Во время метания боевых гранат Федосенко назначили руководителем на занятии по огневой подготовке. Он мгновенно среагировал, когда увидел, что подчиненный бросил скатившуюся на бруствер гранату.

Военный оттолкнул сержанта от взрыва гранаты и закрыл его собой. Старший лейтенант получил осколочное ранение и травмы.

– Командование Сил логистики ВСУ за такой поступок характеризует его как настоящего героя и подготовило ходатайство о поощрении старшего лейтенанта Федосенко. Для самого офицера это станет двойным праздником, — убеждены в ВСУ.

В военном госпитале Богдану Федосенко предоставили необходимую медицинскую помощь. Ему нужна недолгая реабилитация, однако военный выразил желание как можно скорее вернуться в строй.

Командование сил логистики ВСУ подготовило ходатайство для поощрения старшего лейтенанта Федосенко от главнокомандующего Вооруженными силами Украины.