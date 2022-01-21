В Германии нашли останки украинцев, которые 80 лет считались пропавшими без вести

Останки трех украинцев, которые в течение 80 лет считались без вести пропавшими, разыскали в немецком городе Бремен. Первые находки (отдельные кости и солдатские жетоны) обнаружили украинские студенты, работавшие на масштабных археологических раскопках.

Историю с нахождением потерянных украинцев на своей странице в Facebook рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По данным министра, среди найденных останков был украинский воин Иван Пастернак.

8 июня 1941 года Ивану исполнилось 33 года. До службы в армии он работал портным. Уже 22 июня 1941 года Третий рейх напал на СССР, и территории Украины коснулась Вторая мировая война. Тогда Иван был мобилизован, попал в плен, а впоследствии его отправили в Германию.

— Родные ничего не знали. Они потеряли с ним связь и не знали о его судьбе. Как и сотни тысяч других семей, после войны они получили краткое известие: Пропал без вести, — рассказал Дмитрий Кулеба.

В 2021 году в одном из районов Бремена на севере Германии началась подготовка к промышленному строительству. Строительная площадка должна была быть расположена на месте засыпанного песком бывшего кладбища времен II Мировой войны. Место захоронения советских военнопленных и принудительных рабочих было известно как Русское кладбище.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что украинские дипломаты в Генконсульстве Украины в Гамбурге узнали о планах строительства.

— Конечно, мы понимали, что кладбище никакое не “русское”, а советское, и что среди советских военнопленных и принудительных рабочих могли быть украинцы, — написал он.

Впоследствии работники украинской дипмиссии вместе с активистами обратились к местным властям и настояли на важности для Украины исследования этого места и уважения всех жертв.

— Мы добились приостановки строительства и проведения тщательного исторического исследования, раскрывшего сенсацию, — сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины.

По его словам, после завершения войны американская армия задокументировала на кладбище 772 захоронения. Но в 1947-1948 годах были перезахоронены только 456. Впоследствии раскопки по неустановленным причинам были прекращены, а само кладбище засыпали двухметровым слоем песка. Более 300 захоронений могли оставаться забытыми и без должного чествования.

Впоследствии власти Бремена объявили о начале масштабных археологических раскопок, начавшихся в августе 2021 года.

Дипломаты организовали поездку пяти студентов-археологов КНУ им. Т.Шевченко под руководством кандидата исторических наук Татьяны Пастушенко. С 15 по 29 августа они приняли непосредственное участие в раскопках. Первые находки обнаружили украинские студенты.

— Среди них был и жетон №14683, который нашел студент Александр Глущенко. Жетон принадлежал украинскому солдату Ивану Пастернаку, – сообщил министр.

Сотрудники МИД обратились к исследователям Национального музея истории Украины во Второй мировой войне, чтобы найти его родственников, и в декабре прошлого года поиски дали результат: во Львове была найдена семья Ивана, среди которых его дочь Мария Ивановна и три внука — Василий, Лидия и Галина.

Дмитрий Кулеба рассказал, что, кроме Ивана Пастернака, были найдены еще два украинских воина: Сергей Селик (Зелик), уроженец Киевской области 1921 г.р., и Николай Ковальчук 1915 г.р. из Волыни.

Он отметил, что родственников Сергея совместными усилиями с музеем уже удалось найти, а родственников Николая еще ищут.

На раскопках остаются и другие неидентифицированные останки, так что в МИД ожидают новых открытий уже в скором времени.

Отмечается, что раскопки будут продолжаться до марта 2022 года.

— Эта история важна по нескольким причинам. Во-первых, мы возвращаем Украине Украину, нашу историю и нашу память. Во-вторых, переворачиваем общественное мнение в Германии и ломаем российский миф о том, что все “советское” — это “российское”, а соответственно, и все ложные трактовки о россиянах как единой “жертве” нацистской Германии, перед которой есть “особая ответственность”, — сообщил глава МИД.

Он добавил, что МИД обеспечит достойное чествование украинцев и других военнопленных, останки которых могут быть обнаружены в ходе раскопок. Внешнеполитическое ведомство также продолжит требовать надлежащего признания и чествования их жертвы на международном уровне.

Фото: Дмитрий Кулеба

Источник: Дмитрий Кулеба