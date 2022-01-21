Задержали по запросу РФ: режиссера Лавренчука отпустили под домашний арест

Украинский режиссер Евгений Лавренчук, арестованный в Италии по запросу России, переведен под домашний арест.

Об этом рассказала его мать Ирина Лавренчук в официальной группе режиссера в социальной сети Facebook.

— Вчера поздно ночью мы смогли с ним коротко пообщаться. Он в бодром настроении, состояние здоровья нормальное, просит передать вам всем огромную благодарность за поддержку, – сообщила Лавренчук.

По словам женщины, ей позволили пообщаться с сыном благодаря работе адвокатов, Министерства иностранных дел и консульства. Она поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые отправили письма и устроили акции протеста в поддержку режиссера.

Мать украинца также добавила, что это лишь первый шаг в борьбе за освобождение Лавренчука. Она призвала граждан не останавливаться до тех пор, пока режиссер не окажется на свободе.

Также женщина попросила не писать Лавренчуку письма, поскольку в тюрьме у него есть ограничения на корреспонденцию. Она подчеркнула, что ведется следствие.

Напомним, информация об аресте Лавренчука в Италии по запросу РФ поступила в первых числах января.

Его задержали в Неаполе 17 декабря, когда украинец пытался вылететь из Италии во Львов.

В России объявили, что Лавренчук якобы совершил финансовое нарушение на территории РФ.

Источник: Facebook Free Eugene Lavrenchuk!