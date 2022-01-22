Каждый год 22 января украинцы отмечают один из важнейших праздников, неразрывно связанный с обретением независимости. Это День Соборности Украины.
Бурные события национально-освободительной борьбы привели к провозглашению Акта Злуки, который был официально подписан в 1919 году между представителями УНР (Украинской Народной Республики) и ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики). Именно это событие документально засвидетельствовало объединение независимых украинских земель.
Соборность — это независимость
22 января 1919 года, объявляя Акт Воссоединения западных и восточных украинских земель, все вокруг понимали, что будет создано новое государство.
На протяжении долгих веков Украина оставалась поделенной между Российской и Австро-Венгерской империями. Завершение Первой мировой войны и начало революции поспособствовали борьбе украинцев за независимость.
Именно поэтому 22 января важно праздновать как День Соборности, так и День Первой Независимости Украины.
Историки убеждают, что празднование Дня Соборности подтверждает преемственность украинской государственной традиции в прошлом веке.
Государство просуществовало менее 200 дней
Действительно, объединенное Украинское государство формально просуществовало лишь 175 дней – до середины июля того же 1919 года.
События национально-освободительной борьбы смогли как сплотить, так и разъединить тогдашних украинских лидеров.
На фоне борьбы за власть буржуазно-демократический строй ЗУНР разминулся с радикализмом национально-социалистической УНР.
Де-юре Акт Злуки был отменен 20 декабря 1919 года на заседании правительства ЗУНР в Вене. Свою подпись об односторонней отмене документа поставил Евгений Петрушевич.
Что вспоминали очевидцы
События 22 января 1919 года в Киеве собственными глазами видели тысячи украинцев. Их воспоминания в небольшой статье собрал профессор Левко Лукасевич.
Вот каким запомнился первый День Соборности киевлянам.
— Стоит морозный день, деревья покрыты инеем. С самого утра город принял торжественный вид.
Дома украшены национальными флагами и транспарантами. На балконах вывешены ковры и полотна с яркими украинскими рисунками.
Среди них выделяется дом, в которой размещена центральная контора телеграфа и дом киевского губернского земства. На балконах этих домов стоят портреты и бюсты Шевченко, украшенные национальными лентами и флагами.
Триумфальная арка при входе с Владимирской улицы на Софийскую площадь, была украшена сверху и по бокам старинными гербами Украины и Галичины. По всей площади были прибиты к столбам различные гербы украинских губерний и плакаты.
— Из многочисленных присутствующих делегаций первыми пришли работники железных дорог с большим национальным флагом, на котором было написано: “Слава украинским Героям!”.
Потом начали приходить делегации от отдельных министерств и других учреждений, крестные ходы из всех киевских церквей.
На площади становилось все теснее.
В 12 часов напротив Софийского собора становятся в колонны члены Трудового Конгресса во главе с временной коллегией, делегация от Галичины и Буковины, старшины украинских галицких полков, находящихся в Киеве и члены Украинского Национального Союза.
— Военный оркестр играет национальный гимн. Слышны возгласы “Слава”. На площади наступает тишина. Наступает самый торжественный момент сегодняшнего праздника.
Став лицом к членам Директории государственный секретарь, др. Л. Цегельский оглашает такую грамоту Украинской Национальной Рады об объединении Западной Украинской Республики с Великой Восточной Украиной:
“Украинская Национальная Рада, выполняя право самоопределения Украинского Народа, торжественно провозглашает объединение в настоящий день ЗУНР с УНР в одну общую, суверенную Народную Республику”.
Кто из президентов хотел отменить праздник
День Соборности в Украине начали отмечать во времена президентства Леонида Кучмы, в 1999 году.
С тех пор ежегодно украинцы пышно отмечали этот день. Особой традицией стало объединение целых областей в так называемые живые цепи. Люди стояли плечом к плечу, держась за руки – таким был символ Соборности Украины.
Однако приход к власти Виктора Януковича несколько изменил формат и содержание праздника.
В конце 2011 года празднование Дня Соборности на официальном уровне было отменено. Также изменили и название самого праздника — временно он стал Днем Соборности и свободы Украины.
Таким образом Янукович отменил указ Виктора Ющенко о Дне Свободы 22 ноября. В этот день в 2004 году начались массовые акции протеста против фальсификации выборов президента, которые войдут в историю как Оранжевая революция.
Сам праздник Соборности был возобновлен только в ноябре 2014 года. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.
Фильмы о Дне соборности
После установления независимости Украины в 1991 году отечественный кинематограф не обошел тему Дня Соборности.
Таким образом, до 2022 года дошло немало документальных и художественных фильмов, описывающих события того времени.
Вот самые интересные из них:
- Апельсиновая долька, 2004. Режиссер — Игорь Кобрин.
- Украинская революция. Потерянное государство, 2007. Режиссер — Сергей Братишко.
- Киев. Эпоха переворотов, 2011. Режиссер — Виталий Загоруйко.
- Акт Злуки: воспроизведение исторической правды, 2011. Режиссер — Тарас Каляндрук.
- Герои Украины. Круты. Первая Независимость, 2014. Режиссер — Снежана Потапчук.