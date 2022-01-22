Каждый год 22 января украинцы отмечают один из важнейших праздников, неразрывно связанный с обретением независимости. Это День Соборности Украины.

Бурные события национально-освободительной борьбы привели к провозглашению Акта Злуки, который был официально подписан в 1919 году между представителями УНР (Украинской Народной Республики) и ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики). Именно это событие документально засвидетельствовало объединение независимых украинских земель.

Соборность — это независимость

22 января 1919 года, объявляя Акт Воссоединения западных и восточных украинских земель, все вокруг понимали, что будет создано новое государство.

На протяжении долгих веков Украина оставалась поделенной между Российской и Австро-Венгерской империями. Завершение Первой мировой войны и начало революции поспособствовали борьбе украинцев за независимость.

Именно поэтому 22 января важно праздновать как День Соборности, так и День Первой Независимости Украины.

Историки убеждают, что празднование Дня Соборности подтверждает преемственность украинской государственной традиции в прошлом веке.

Государство просуществовало менее 200 дней

Действительно, объединенное Украинское государство формально просуществовало лишь 175 дней – до середины июля того же 1919 года.

События национально-освободительной борьбы смогли как сплотить, так и разъединить тогдашних украинских лидеров.

На фоне борьбы за власть буржуазно-демократический строй ЗУНР разминулся с радикализмом национально-социалистической УНР.

Де-юре Акт Злуки был отменен 20 декабря 1919 года на заседании правительства ЗУНР в Вене. Свою подпись об односторонней отмене документа поставил Евгений Петрушевич.

Что вспоминали очевидцы

События 22 января 1919 года в Киеве собственными глазами видели тысячи украинцев. Их воспоминания в небольшой статье собрал профессор Левко Лукасевич.

Вот каким запомнился первый День Соборности киевлянам.

— Стоит морозный день, деревья покрыты инеем. С самого утра город принял торжественный вид.

Дома украшены национальными флагами и транспарантами. На балконах вывешены ковры и полотна с яркими украинскими рисунками.

Среди них выделяется дом, в которой размещена центральная контора телеграфа и дом киевского губернского земства. На балконах этих домов стоят портреты и бюсты Шевченко, украшенные национальными лентами и флагами.

Триумфальная арка при входе с Владимирской улицы на Софийскую площадь, была украшена сверху и по бокам старинными гербами Украины и Галичины. По всей площади были прибиты к столбам различные гербы украинских губерний и плакаты.

— Из многочисленных присутствующих делегаций первыми пришли работники железных дорог с большим национальным флагом, на котором было написано: “Слава украинским Героям!”.

Потом начали приходить делегации от отдельных министерств и других учреждений, крестные ходы из всех киевских церквей.

На площади становилось все теснее.

В 12 часов напротив Софийского собора становятся в колонны члены Трудового Конгресса во главе с временной коллегией, делегация от Галичины и Буковины, старшины украинских галицких полков, находящихся в Киеве и члены Украинского Национального Союза.

— Военный оркестр играет национальный гимн. Слышны возгласы “Слава”. На площади наступает тишина. Наступает самый торжественный момент сегодняшнего праздника.

Став лицом к членам Директории государственный секретарь, др. Л. Цегельский оглашает такую грамоту Украинской Национальной Рады об объединении Западной Украинской Республики с Великой Восточной Украиной:

“Украинская Национальная Рада, выполняя право самоопределения Украинского Народа, торжественно провозглашает объединение в настоящий день ЗУНР с УНР в одну общую, суверенную Народную Республику”.

Кто из президентов хотел отменить праздник

День Соборности в Украине начали отмечать во времена президентства Леонида Кучмы, в 1999 году.

С тех пор ежегодно украинцы пышно отмечали этот день. Особой традицией стало объединение целых областей в так называемые живые цепи. Люди стояли плечом к плечу, держась за руки – таким был символ Соборности Украины.

Однако приход к власти Виктора Януковича несколько изменил формат и содержание праздника.

В конце 2011 года празднование Дня Соборности на официальном уровне было отменено. Также изменили и название самого праздника — временно он стал Днем Соборности и свободы Украины.

Таким образом Янукович отменил указ Виктора Ющенко о Дне Свободы 22 ноября. В этот день в 2004 году начались массовые акции протеста против фальсификации выборов президента, которые войдут в историю как Оранжевая революция.

Сам праздник Соборности был возобновлен только в ноябре 2014 года. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

Фильмы о Дне соборности

После установления независимости Украины в 1991 году отечественный кинематограф не обошел тему Дня Соборности.

Таким образом, до 2022 года дошло немало документальных и художественных фильмов, описывающих события того времени.

Вот самые интересные из них: