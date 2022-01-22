Из-за ухудшения погодных условий в Украине затруднено движение транспортных средств на дорогах. Ряд автомобилей застряли в снежном заносе.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в поселке городского типа Чупаховка в Сумской области застряла карета скорой медицинской помощи, направлявшаяся на вызов.

Фельдшеру пришлось пешком навестить больного, которому не понадобилась госпитализация в больницу. Спасатели с помощью пожарной автоцистерны повышенной проходимости отбуксировали медицинский автотранспорт на свободную дорогу, откуда он уехал.

На трассе под Сумами в снежном заносе застряла легковушка ВАЗ-2105, которая направлялась в село Александровка. Бойцы ГСЧС вытащили автомобиль на дорогу, где он смог продолжить путь.

В селе Малый Самбор внедорожник Renault Duster не смог двинуться с дороги через снег. Спасатели отбуксировали с заноса машину на дорогу, откуда она тронулась самостоятельно.

Для оказания помощи в трех случаях привлекли 10 спасателей и три единицы техники службы по чрезвычайным ситуациям.