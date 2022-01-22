Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Непогода в Украине: осложнено движение авто, карета скорой застряла в снежном заносе

Юля Захарченко редактор ленты
Непогода в Украине: осложнено движение авто, карета скорой застряла в снежном заносе

Из-за ухудшения погодных условий в Украине затруднено движение транспортных средств на дорогах. Ряд автомобилей застряли в снежном заносе.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в поселке городского типа Чупаховка в Сумской области застряла карета скорой медицинской помощи, направлявшаяся на вызов.

Фельдшеру пришлось пешком навестить больного, которому не понадобилась госпитализация в больницу. Спасатели с помощью пожарной автоцистерны повышенной проходимости отбуксировали медицинский автотранспорт на свободную дорогу, откуда он уехал.

На трассе под Сумами в снежном заносе застряла легковушка ВАЗ-2105, которая направлялась в село Александровка. Бойцы ГСЧС вытащили автомобиль на дорогу, где он смог продолжить путь.

В селе Малый Самбор внедорожник Renault Duster не смог двинуться с дороги через снег. Спасатели отбуксировали с заноса машину на дорогу, откуда она тронулась самостоятельно.

Для оказания помощи в трех случаях привлекли 10 спасателей и три единицы техники службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте
До -8°С ночью на Западе, но в основном солнечно: прогноз погоды на выходные

Источник: ГСЧС

Фото: Pexels, ГСЧС

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка