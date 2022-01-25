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Факты / Украина / Общество

Контрразведчики СБУ задержали боевика, который сбежал из ОРДЛО за пенсией

Юля Захарченко редактор ленты
СБУ, Служба безпеки України

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика, пытавшегося попасть из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию Луганской области для оформления пенсии.

По данным СБУ, злоумышленник состоял в составе незаконных вооруженных формирований так называемой “ЛНР”. Он участвовал в боевых действиях в Луганске и возле трассы Бахмутка.

По информации следствия, местный житель Луганской области присоединился в ряды боевиков в мае 2015 года. Он обслуживал технику врага и оборудовал фортификационные сооружения.

Затем правонарушитель ушел из НЗФ из-за конфликта с вожаками, которые облагали “данью” других боевиков. Он прятался в ОРДЛО, откуда решил убежать за пенсией.

Задержанному боевику сообщили о подозрении по части 2 статьи 260 (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможной конфискацией имущества. Правоохранители проверяют информацию о возможной причастности бывшего боевика к другим преступлениям.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ, Depositphotos

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