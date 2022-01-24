Меч гетмана Петра Сагайдачного привезут в Украину

Меч гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного привезут в Украину для экспонирования к почитанию 400-летия его смерти.

Об этом сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он отметил, что реликвию смогут увидеть все желающие уже в 2022 году.

— После успеха с экспонированием Конституции Филиппа Орлика продолжаем эту успешную практику. Важно, чтобы украинцы вживую могли увидеть бесценные для истории Украины памятки, — сообщил Ткаченко.

О том, чтобы привезти меч Сагайдачного Ткаченко договорился с главой министерства культуры Польши Пьотром Глинским. Глава МКИП отметил, что впереди организация процесса перевозки достопримечательности в Украину.

На данный момент, меч Петра Сагайдачного находится в оружейной Вавельского королевского замка в Кракове. Его в 1621 году будущий король Речи Посполитой королевич Владислав IV Ваза вручил Сагайдачному за победу с турками под Хотином.

В 2021 году после 13 лет переговоров в Украину привезли оригинал Конституции Филиппа Орлика. Посмотреть исторический документ можно было в заповеднике София Киевская.

Также в экспозиции были представлены клейнод гетмана Ивана Мазепы и его универсалы, хранящиеся в Украине.

Петр Конашевич-Сагайдачный – украинский полководец, политический деятель и гетман Войска Запорожского. Он организовал ряд успешных походов казаков против Османской империи, Крымского ханства и Московского царства.

При Сагайдачном морские походы казаков стали более успешными. Он разработал и усовершенствовал тактику морского боя. В 1616 году он взял неприступную крепость в Кафе, уничтожил турецкий флот и освободил тысячи пленных. Впоследствии возглавил морские походы на Синоп, Трапезунд и Стамбул.

В 1618 году вместе с поляками вступил в войну против Московского царства. Его войско осадило Москву, но не сожгло. Речь Посполитая заключила Деулинское перемирие с Москвой, согласно которому большая часть царства отошла к полякам. Сагайдачный был против этого и открыто выступал за овладение Москвой.

В 2020 году ПЦУ утвердило решение УАПЦ от 2011 года о канонизации Сагайдачного.

Фото: Дивись. info