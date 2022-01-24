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Сильнее оружия: глава УГКЦ призвал присоединиться к Всемирной молитве за мир в Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Сильнее оружия: глава УГКЦ призвал присоединиться к Всемирной молитве за мир в Украине

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвал верующих присоединиться к Всемирной молитве за мир в Украине, которую предложил провести 26 января Папа Римский Франциск на фоне возможного нападения России.

Отец УГКЦ пригласил украинцев приобщаться к молитвенному бдению. По его мнению, молитва за мир сильнее любого оружия.

– Призываю всех приобщаться к молитвенной духовной страже. Где бы вы ни были: дома или в транспорте, в дороге или на работе, в школе или университете – прошу вас молиться за мир в Украине, — призвал глава УГКЦ.

Он пригласил украинцев молиться лично или в сообществах церкви в приходах, кафедральных храмах и монастырях.

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Глава УГКЦ убежден, что молитва – это духовная сила верующего народа. Он подчеркнул, что всемирная молитва – это момент особой духовной стражи.

Папа Римский Франциск предложил провести Всемирную молитву о мире в Украине 26 января. Он выразил обеспокоенность из-за ситуации возле границ Украины, где Россия активно наращивает войска.

Лидеры ряда стран мира уверены, что Российская Федерация планирует масштабное военное вторжение в Украину. В Европейском Союзе и США призвали РФ ослабить напряженность на границах Украины.

Источник: УГКЦ

Фото: УНИАН

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