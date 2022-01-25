С 00.00 27 января в Ровенской области будет установлен красный уровень эпидемической опасности.

Такое решение приняли 25 января во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 809 новых случаев коронавируса.

Всего в Украине заболело 19 118 человек. Среди них – 2 809 детей и 594 медработника.

По состоянию на 25 января только Ивано-Франковская область находится в красной зоне карантина. Там за сутки обнаружили 1 387 новых случаев коронавирусной инфекции.

С 1 февраля, согласно прогнозу регионального координатора по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции Олега Когута, в красную зону может перейти и Львовская область. Там за сутки заболело больше всего людей – 2 299.

Напомним, что адаптивный карантин в Украине будет действовать минимум до 31 марта 2022 года.

Такое решение правительство приняло 15 декабря.