26 января по всей территории Украины ожидаются снегопады. Однако погода не будет сильно морозной.

В западных областях снег будет идти и днем, ​​и ночью. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха — от -3°C до -1°C, во Львовской и Волынской областях — до +2°C.

На Севере Украины дневная температура воздуха будет колебаться в пределах -4°C, а на северо-востоке страны около -7°C.

В восточных регионах днем ​​и ночью будет идти снег, ветер юго-западный 3-8 м/с. Днем температура составит до -5°C.

В центральных и южных областях дневная температура воздуха опустится до -4°C. В Одесской области будет колебаться от -1 до +1°C.