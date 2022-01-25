Во Львове провели военные учения для работников ряда предприятий

Во Львове десятки работников местных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, во вторник, 25 января, возобновляли свои навыки владения оружием.

Учения провели ветераны российско-украинской войны вместе с участниками одного из львовских стрелковых клубов.

По словам мэра Львова Андрея Садового, такие учения будут системными, ведь город работает над программой национального сопротивления, которая также предусматривает медицинский аспект и общую координацию со службами территориальной обороны в стране.

— Мы должны быть готовы защищать себя, свою страну, тем более когда речь идет о стратегических предприятиях, на которые могут быть диверсионные атаки. Поэтому четко и по протоколу, определяемому государством, мы должны помогать силам территориальной обороны. Мы уже переформатировали управление по чрезвычайным ситуациям, включив аспект территориальной обороны. Я удивлен мужеством наших военных, которые выстраивают полигоны. Мы договорились о системных занятиях для работников наших коммунальных учреждений, организаций, городских предприятий. Также будем восстанавливать тиры и будем поддерживать эти стрелковые полигоны, которые уже есть на территории Львова и области, — рассказал Садовый.

Во вторник обучение провели для ряда предприятий, среди которых: Львовтеплоэнерго, Железнодорожноетеплоэнерго, Львовсвет и Львовводоканал.

Во Львовском горсовете добавили, что такие учения будут системными, а после возобновления очного обучения в школах отдельное военное обучение проведут и для старшеклассников.

В то же время город нарабатывает программу подготовки львовской общины к национальному сопротивлению. Это комплексный документ, в котором выписан план действий и подготовки при развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

По словам Садового, оно предусматривает: восстановление навыков владения оружием и умение оказывать медицинскую помощь.

Бывший заместитель командира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению Николай Грицайчук убежден, что каждый должен уметь себя защитить, а потому такие учения, особенно для работников городских структур, крайне необходимы.

— Закон Украины о национальном сопротивлении предусматривает, что территориальная оборона может формировать добровольческие подразделения, помогающие войскам сил территориальной обороны. Поэтому было принято решение провести первые стрельбы с представителями коммунальных предприятий города, чтобы ознакомиться или возобновить свои навыки в практической стрельбе и пользовании оружием. Противник, который решится напасть на Украину, должен знать, что ему в каждом городе будут сопротивляться. И чем больше людей будут подготовлены, тем лучше будет для Украины, — отметил Николай Грицайчук.

Кроме обучения техники владения оружием, участники учений ознакомились с защитной экипировкой, содержанием боевых аптечек и т.д.

Источник: Львовский городской совет