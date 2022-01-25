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Факты / Украина / Общество

Во Львове провели военные учения для работников ряда предприятий

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Во Львове провели военные учения для работников ряда предприятий

Во Львове десятки работников местных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, во вторник, 25 января, возобновляли свои навыки владения оружием.

Учения провели ветераны российско-украинской войны вместе с участниками одного из львовских стрелковых клубов.

По словам мэра Львова Андрея Садового, такие учения будут системными, ведь город работает над программой национального сопротивления, которая также предусматривает медицинский аспект и общую координацию со службами территориальной обороны в стране.

— Мы должны быть готовы защищать себя, свою страну, тем более когда речь идет о стратегических предприятиях, на которые могут быть диверсионные атаки. Поэтому четко и по протоколу, определяемому государством, мы должны помогать силам территориальной обороны. Мы уже переформатировали управление по чрезвычайным ситуациям, включив аспект территориальной обороны.

Я удивлен мужеством наших военных, которые выстраивают полигоны. Мы договорились о системных занятиях для работников наших коммунальных учреждений, организаций, городских предприятий. Также будем восстанавливать тиры и будем поддерживать эти стрелковые полигоны, которые уже есть на территории Львова и области, — рассказал Садовый.

Во вторник обучение провели для ряда предприятий, среди которых: Львовтеплоэнерго, Железнодорожноетеплоэнерго, Львовсвет и Львовводоканал.

Во Львовском горсовете добавили, что такие учения будут системными, а после возобновления очного обучения в школах отдельное военное обучение проведут и для старшеклассников.

В то же время город нарабатывает программу подготовки львовской общины к национальному сопротивлению. Это комплексный документ, в котором выписан план действий и подготовки при развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины.

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По словам Садового, оно предусматривает: восстановление навыков владения оружием и умение оказывать медицинскую помощь.

Бывший заместитель командира 80-й десантно-штурмовой бригады по вооружению Николай Грицайчук убежден, что каждый должен уметь себя защитить, а потому такие учения, особенно для работников городских структур, крайне необходимы.

— Закон Украины о национальном сопротивлении предусматривает, что территориальная оборона может формировать добровольческие подразделения, помогающие войскам сил территориальной обороны. Поэтому было принято решение провести первые стрельбы с представителями коммунальных предприятий города, чтобы ознакомиться или возобновить свои навыки в практической стрельбе и пользовании оружием.

Противник, который решится напасть на Украину, должен знать, что ему в каждом городе будут сопротивляться. И чем больше людей будут подготовлены, тем лучше будет для Украины, — отметил Николай Грицайчук.

Кроме обучения техники владения оружием, участники учений ознакомились с защитной экипировкой, содержанием боевых аптечек и т.д.

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Источник: Львовский городской совет

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