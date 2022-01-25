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Факты / Украина / Общество

Военного вторжения может и не быть: как диверсии РФ могут уничтожить Украину

Артем Куля Специальный корреспондент программы Факты недели Дарина Реготун Видеоредактор
Военного вторжения может и не быть: как диверсии РФ могут уничтожить Украину

Украину накрыла волна минирований. О взрывчатке сообщалось в школах, аэропортах, ТРЦ, вокзалах и метро. Правда, такая информация ни разу не подтвердилась.

По горячим следам уже задержан один из псевдоминеров. Им был студент, сообщивший о бомбе в Горном техникуме Кривого Рога и потребовавший выкуп в 250 тыс. грн.

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Интересно, что свою спецоперацию он прокрутил через закрытый Telegram-чат, контролируемый российским ФСБ.

Главная цель таких действий – паника населения и запугивание. Именно на это была нацелена и кибератака, которая положила более 70 государственных сайтов. Там хакеры оставили уведомление о краже персональных данных.

Однако в Госспецсвязи заверили, что никакие государственные реестры не были повреждены.

– Большинство сайтов были отключены нашими специалистами, чтобы не пострадала инфраструктура. После анализа они возобновили свою работу, – говорит глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Несмотря на все успокаивающие заявления, эксперты требуют тщательного расследования. Потому что после хакерской атаки обнаружили, что во многих госорганах даже программное обеспечение не обновлялось.

Но такие действия только вызывают панику. Больше угрозу представляет кибератака на атомные электростанции, водоочистительные станции или склады, где хранятся химически опасные вещества. Но представители каждой из организаций уверяют, что их системы имеют максимальную защиту.

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И все же эксперты рассматривают химические предприятия как потенциальные объекты диверсий. Особенно на оккупированном Донбассе. Ведь недавно украинская разведка обратила внимание на утечку аммиака на предприятии Стирол, под Горловкой.

Отдельная группа опасности – заводы, производящие азот. Они есть в прифронтовом Северодонецке, Черкассах и Ровно.

То есть, российским танкам может и не понадобиться пересекать украинскую границу, если враг сделает ставку на диверсионные группы.

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