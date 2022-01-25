Государственная налоговая служба Украины напоминает, что 28 января является последним днем для уплаты налога на доходы физических лиц.

Речь идет, в частности, о налогообложении доходов, начисленных в виде:

процентов на текущий или депозитный банковский счет;

процентов на вклады члена кредитного союза.

До этого же дня налог на доходы физических лиц должны уплатить и налоговые агенты.

Платить нужно в случае, если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) плательщику налога за декабрь 2021 года.

28 января является последним днем уплаты единого взноса, начисленного горными предприятиями за наемных работников за декабрь 2021 года.

31 января является последним днем для уплаты за декабрь 2021 года рентной платы за:

пользование недрами при добыче углеводородного сырья,

пользование радиочастотным ресурсом Украины,

транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами,

транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины.

Кроме того, до 31 января нужно внести:

плату за землю (земельный налог и/или арендную плату за земельные участки государственной или коммунальной собственности (кроме граждан) за декабрь 2021 года,

юридическим лицам авансовый взнос налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за четвертый квартал 2021 года,

авансовый взнос налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за четвертый квартал 2021 года, юридическим лицам авансовый взнос транспортного налога за четвертый квартал 2021 года,

авансовый взнос транспортного налога за четвертый квартал 2021 года, налог на добавленную стоимость за декабрь 2021 года,

акцизный налог за декабрь 2021 года,

юридическим лицам-плательщиками единого налога четвертой группы налоговые обязательства, определенные в налоговых декларациях плательщика единого налога четвертой группы за четвертый квартал 2021 года.

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Источник: Государственная налоговая служба Украины