Обновление катеров Морской охраны: на чем Украина сможет противостоять России

Провокации россияне устраивают не только на суше, но и в море. Это нередко фиксирует украинская береговая охрана.

– Они закрывают районы вроде бы под мероприятия боевой подготовки. Мероприятия они эти не проводят, – рассказывает заместитель командира I-го отряда Морской охраны Капитан II ранга Андрей Метеха.

Начальник регионального управления морской охраны Госпогранслужбы Олег Костур отмечает, что Россия наращивает свой военный корабельный потенциал и часто проводит учения в Черном и Азовском морях.

Кроме того, угроза масштабного вторжения заключается в том, что из Балтийского моря вышли сразу шесть российских крупных десантных кораблей, которые могут быть загружены всем тяжелым вооружением.

Поэтому Украине важно усовершенствовать и пополнять свой флот. На помощь придет Франция. Там конструируют первый катер для охраны морских границ нашего государства.

Украина заказала 20 таких кораблей, 15 из которых будут производить во Франции, а еще пять – в Николаеве. Эти катера можно использовать для патрулирования, и на них предусмотрено два типа оружия – пушка и пулемет. Также будет радар, спутниковая система коммуникации и мощная камера, которой можно будет снимать даже ночью.

Корабль может быть привлечен для разных целей – задержки нарушителей, высадки десанта или спасательных операций.

Катер может автономно находиться в море до 6 дней. На борту все необходимое: кондиционирование, отопление, интернет, комнаты для экипажа, душевые. Даже при больших волнах корабль не будет сильно расшатывать. Все оборудование на борту автоматизировано.

Катер приводят в движение специальные водометы. Благодаря этому он более маневренный и скоростной. Может разгоняться до 60 км/ч. А может даже стоя на месте, развернуться.

Кроме того, в отличие от тех, что есть сейчас в Морской охране, он более экономичен, потому что потребляет гораздо меньше топлива.

Французские корабли станут основными и постепенно заменят старые советские. Полное обновление состава завершится через 2,5 года. Это позволит в разы повысить защиту наших морских границ.