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Факты / Украина / Общество

Резкий рост цен: прогнозы подорожания хлеба и как его выбрать

Валерия Черненко Дарина Реготун Видеоредактор
Резкий рост цен: прогнозы подорожания хлеба и как его выбрать

Еще в начале осени нам пафосно рапортовали: за последние 30 лет аграрии намолотили самое большое количество ранних зерновых. А теперь не менее пафосно всех ошеломили – рекордными за всю историю ценами на хлеб.

Основная причина подорожания – дорогой газ для предпринимателей. К тому же очень велик экспорт зерновых. Поэтому даже при большом урожае производители хлеба не уверены, что смогут до конца сезона использовать отечественную муку. И, скорее всего, придется импортировать. А это уже феномен.

Чтобы немного замедлить рост цен, правительство пообещало предоставить производителям хлеба газ по льготной стоимости вплоть до 30 апреля. Правда, его получили только крупные предприятия, и далеко не на все изделия.

— Газ по льготным ценам предоставляется предприятиям — производителям социально значимых товаров. Если мы говорим о хлебе, то сюда подпадает именно хлеб и батон. Сдобные изделия, булки, печенья – на них мы льготного газа не получаем, – говорит первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тарасенко.

А поэтому на всяческие булочки, багеты, мультизерновые хлеба и кондитерские изделия предприятия вынуждены будут поднимать цену уже со следующего месяца. Цены возрастут не менее, чем на 5-10%.

Учитывая все проблемы производителей, они точно будут экономить на некоторых ингредиентах и ​​процессах. Поэтому следует очень внимательно выбирать хлеб.

Владелец школы пекарей Денис Суховой советует покупателям прежде всего обращать внимание на цвет корочки и самого изделия.

Следует читать состав, а также обращать внимание на запах хлеба – от качественного должно пахнуть маслом, а не маргарином (если оно, конечно, есть в составе).

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