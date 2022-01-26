Украинцев, которые застряли в Стамбуле из-за непогоды, разместили в гостиницах и обеспечили питанием.

В этом заверил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

— Благодаря работе консулов ​​украинцы, которые застряли в Стамбуле из-за непогоды, были размещены в гостиницах и обеспечены питанием. Взаимодействуем с турецкой стороной, чтобы как можно быстрее запустить отмененные авиарейсы и вернуть наших граждан домой, — отметил он.

25 января сильные снегопады парализовали Стамбул: дороги были заблокированы, люди не могли добраться до работы. Многие дороги и автомагистрали города закрыли из-за сильных снежных заносов и аварий.

Также из-за сильного снегопада из Турции не могли вылететь украинцы. Авиакомпании массово отменили и перенесли рейсы.

Пассажирам в аэропортах приходилось ждать по 15-20 часов. Представители авиакомпаний пока не могут спрогнозировать, когда возобновятся перелеты.

Украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что из-за непогоды дороги перекрыты, поэтому возможности организовать трансфер в отели нет. Однако лоукостер готов возобновить полеты, как только аэропорт Стамбула вернется в штатный режим работы.