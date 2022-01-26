Верховная Рада приняла во втором чтении закон №3881, который предусматривает увеличение минимального размера алиментов в Украине.

За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов. Теперь, согласно документу, совокупный размер алиментов в Украине, подлежащий взысканию на ребенка с других членов семьи и родственников, должен составлять 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Кроме того, по закону, если место жительства или пребывания родителей неизвестно, или они уклоняются от уплаты алиментов или не имеют возможности содержать ребенка, то ему назначается временная государственная помощь с учетом материального положения семьи, в которой воспитывается ребенок, но в размере не менее 50% прожиточного минимума.

Согласно Семейному кодексу, родители должны финансово содержать детей до их совершеннолетия. В случае развода родитель, с которым не проживает ребенок, обязан платить алименты.

С 1 января 2022 года прожиточный минимум для детей до 6 лет составляет 2 100 грн. С 1 июля он вырастет до 2 201 грн, а с 1 декабря — до 2 272 грн.

С 1 января 2022 года прожиточный минимум для детей от 6 до 18 лет составляет 2 618 грн. С 1 июля ожидается его повышение до 2 744 грн, с 1 декабря — до 2 833 грн.