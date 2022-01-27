Южный машиностроительный завод – это государственное предприятие по производству ракетно-космической техники и технологий оборонного, научного и народнохозяйственного назначения. В силу своего оборонного значения предприятие является режимным объектом.

История завода

История завода начинается в 1944 году. Поначалу он выпускал авто и сельскохозяйственную технику. В 1951-м на Южмаше стартовало серийное производство боевых стратегических ракет. С 1957 года начались проектные работы по созданию ракеты-носителя для выведения космических спутников.

В 1980 году провели летные испытания ракеты Циклон-3.

В течение следующих десятилетий на заводе производят ракеты-носители Зенит, Циклон, Днепр, которые выводят на орбиту международные спутники.

2010-й был знаковым для Украины, ведь прошли испытания первого украинского спутника Сич-2. Через шесть лет начались запуски ракет-носителей производства Южмаша – Антарес и Вега.

Южмаш – режимный объект

Южмаш прежде всего ассоциируется с освоением космоса и изготовлением ракетных комплексов стратегического назначения.

В комментарии Фактам ICTV Богдан Петренко, конфликтолог, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма, отметил, что такие объекты, как Южмаш, нуждаются в защите — особенно во времена военной агрессии России против Украины.

Следует понимать, что война будет разворачиваться не только на фронте, но и в тылу, в частности, из-за диверсионных действий.

Что касается мотивов поступка военнослужащего срочной службы Артемия Рябчука, то, по словам Богдана Петренко, можно выделить три момента:

неуставные отношения между военнослужащими;

проблемы в гражданской жизни;

диверсант из России.

Петренко считает, что последний вариант можно отбросить сразу:

— Будь он диверсантом, его бы сразу забрали с проходной предприятия. А если бы ему удалось скрыться, то его действия были бы слаженными.

По словам эксперта, понятно, что солдат Рябчук понесет все наказание.

— Теперь вопрос в том, понесут ли наказание те, кто недосмотрел, и изменится ли сама система отношений в армии. Это ведь не первый случай, когда в результате неуставных отношений военный расстреливает своих сослуживцев. Такое было в Широкино в 2018 году – там убили четырех человек. В Кировоградской области было в 2017 году, – напоминает Петренко.

Он подчеркивает, что есть два варианта развития событий: когда человек направляет агрессию на других, как в случае на Южмаше, и когда направляет агрессию на себя — то есть совершает самоубийство. Последнее, кстати, еще чаще встречается в армии. Поэтому первое, что нужно делать военным руководителям – усиливать психологическую помощь солдатам, особенно тем, кто служил в АТО.

Важным вопросом конфликтолог называет необходимость реагирования армейского руководства на жалобы по поводу неуставных отношений между военнослужащими.

– Армия, полиция, Нацгвардия – это закрытые структуры, работающие по принципу неафиширования проблем. А если проблемы не афишируются, они не решаются. Боюсь, может так случиться, что надлежащих выводов по этой проблеме не вынесут. Да, этого солдата посадят, кого-то из руководства снизят в должности, кого-то уволят, кому-то скажут, что нужно лучше заниматься бойцами, — прогнозирует эксперт.

Что касается поведения солдата Артема Рябчука, это не был экстремизм. Так говорит Богдан Петренко. По его словам, у солдата было четкое понимание того, что нужно сделать внутри, а когда он оказался на улице, то уже и не знал, что делать.

– Он сформировал модель мести, он ее реализовал, он покинул место преступления, а дальше у него модели поведения не было. Это говорит о том, где нужно искать корни проблемы, – указывает Богдан Петренко.

Кроме того, стоит обратить внимание и на то, почему вообще в некоторых СМИ появились видео с режимного объекта.

— Можно заключить, что у нас режимные объекты не охраняются так, как необходимо было бы, — предупреждает эксперт Украинского института исследования экстремизма.

Фото: Южмаш