На фоне сообщений о возможной угрозе широкомасштабного вторжения со стороны РФ жители Ровно должны знать, где искать бомбоубежища в городе.

Факты ICTV собрали информацию о порядке эвакуации на случай ЧП и адреса бомбоубежищ в Ровно.

Прежде всего, в случае чрезвычайной ситуации нужно быть готовым к ней и отбросить панику. Некоторые аспекты можно подготовить заранее, чтобы защитить себя и близких. По возможности следует узнать, где находятся ближайшие укрытия, проверить состояние подвального помещения и наличие аварийного выхода.

Заранее сделать запасы питьевой и технической воды, продуктов длительного хранения, а также проверьте наличие в аптечке средств первой медицинской помощи и лекарств. Хорошо, если у вас заранее собран тревожный чемоданчик с минимальным запасом продуктов, воды, медикаментов, одежды и денег.

Важно позаботиться об исправном состоянии частного транспорта и запасе топлива для своевременной эвакуации из опасного района. В холодное время хорошо когда есть альтернативный обогрев дома на случай отключения централизованного отопления.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Ровенского горисполкома в городе из 197 хранилищ готовы к эксплуатации 28.

Перечень бомбоубежищ Ровно:

Куда обращаться в случае ЧС

При Ровенской ОГА работает Департамент по гражданской защите и оборонной работе, расположенный на улице 16 Липня, 38.

Жители города могут обращаться в приемную по телефону: (0362) 26-67-34.

Фото: URBAN3P project