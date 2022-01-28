Милитари-ЦПАУ: Резников анонсировал реформирование бывших военкоматов

Бывшие военкоматы в Украине хотят превратить в аналоги Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

О таких планах во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил министр обороны Алексей Резников.

— Мы готовим проект решений, чтобы превратить бывшие военкоматы в аналоги ЦПАУ. Пилотный проект такого милитари-Центра предоставления админуслуг мы уже отрабатываем на примере одного из центров комплектования в Киеве, — отметил он.

Алексей Резников объяснил, что по замыслу Минобороны, экс-военкоматы должны превратиться в удобные рекрутинговые центры, в частности для нужд теробороны.

Чтобы реализовать эту инициативу, Минобороны совместно с Минцифрой уже подготовили проект, который объединит центр комплектования и гражданский Центр предоставления админуслуг.

Также Алексей Резников добавил, что параллельно сейчас разрабатывается законопроект о силах киберобороны. По его словам, это будет новое направление, которое увеличит возможности Украины.

В конце декабря прошлого года заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в министерстве работают над тем, чтобы перевести в онлайн-формат и автоматизировать процедуру военного учета украинцев в части, в которой это будет технически возможно.

В течение 2022 года Генеральный штаб создаст ряд документов, которые сделают процесс военного учета понятным, прозрачным и максимально удобным.