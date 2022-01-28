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Факты / Украина / Общество

Национальное сопротивление: Львов подготовил план действий на случай нападения РФ

Валентина Летяк редактор ленты
Львів підготував план дій на випадок нападу РФ

Во Львове подготовили план действий на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Программа национального сопротивления предусматривает обучение терробороны, сотрудничество с батальонами, расположенными на территории львовской общины, и развитие инфраструктуры.

План рассчитан на 2022-2024 годы, его еще предстоит рассмотреть и утвердить на сессии горсовета 4 февраля.

Три главных пункта плана действий:

  • обучение населения основным боевым навыкам и домедицинской помощи, а также другим навыкам, необходимым для качественной организации территориальной обороны;
  • сотрудничество и поддержка материально-технического обеспечения, содействие работе батальонов;
  • развитие инфраструктуры территориальной обороны.

Командир территориальной обороны Львовщины подполковник Валерий Курко подчеркнул, что в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления будет сформирована отдельная бригада, которая будет в составе территориальной обороны Львова.

В МВД заявили, что во всех регионах Украины проведут для гражданского населения тренировки на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Главный акцент – на обращении со взрывоопасными предметами.

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Источник: Львівська міськрада

Фото: Львівська міськрада

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