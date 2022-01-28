Национальное сопротивление: Львов подготовил план действий на случай нападения РФ

Во Львове подготовили план действий на случай развертывания полномасштабных военных действий на территории Украины. Программа национального сопротивления предусматривает обучение терробороны, сотрудничество с батальонами, расположенными на территории львовской общины, и развитие инфраструктуры.

План рассчитан на 2022-2024 годы, его еще предстоит рассмотреть и утвердить на сессии горсовета 4 февраля.

Три главных пункта плана действий:

обучение населения основным боевым навыкам и домедицинской помощи, а также другим навыкам, необходимым для качественной организации территориальной обороны;

сотрудничество и поддержка материально-технического обеспечения, содействие работе батальонов;

развитие инфраструктуры территориальной обороны.

Командир территориальной обороны Львовщины подполковник Валерий Курко подчеркнул, что в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления будет сформирована отдельная бригада, которая будет в составе территориальной обороны Львова.

В МВД заявили, что во всех регионах Украины проведут для гражданского населения тренировки на случай возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС).

К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Главный акцент – на обращении со взрывоопасными предметами.

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Источник: Львівська міськрада

Фото: Львівська міськрада