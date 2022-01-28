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Снег и до +3°C: какая погода ждет украинцев 29 января

Марта Бондаренко редактор ленты
Снег и до +3°C: какая погода ждет украинцев 29 января

В субботу, 29 января, в большинстве областей Украины прогнозируется снег, в западных регионах будет снег только ночью.

Температура воздуха на западе будет колебаться от -2°C до 0°C; днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

В северных, центральных и восточных областях дневная температура будет одинаковой — от -1°C до +1°C. В течение суток ожидается дождь в виде снега или мокрого снега.

Теплее всего в субботу будет жителям южных регионов, там столбики термометров будут колебаться в пределах +3°C.

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Источник: Укргидрометцентр

Фото: Pixabay

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