В субботу, 29 января, в большинстве областей Украины прогнозируется снег, в западных регионах будет снег только ночью.

Температура воздуха на западе будет колебаться от -2°C до 0°C; днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

В северных, центральных и восточных областях дневная температура будет одинаковой — от -1°C до +1°C. В течение суток ожидается дождь в виде снега или мокрого снега.

Теплее всего в субботу будет жителям южных регионов, там столбики термометров будут колебаться в пределах +3°C.