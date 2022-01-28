Около четырех десятков украинских военнослужащих Сухопутных войск и других родов Вооруженных сил Украины произвели практические пуски противотанковых ракетных комплексов NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon).

Практические навыки отработали в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного.

— Несмотря на сложные погодные условия, военные подтвердили на практике, что они способны не только точно поражать вражеские цели с ПТРК NLAW при разных условиях, но и научить этому других воинов, — отметили в пресс-службе.

На расстояниях до 600 метров были установлены различные мишени, огонь по целям вели с разных дистанций через окна дома, из окопа, из боевой машины.

По словам полковника ВСУ Николая Губеня, подготовка инструкторов прошла в кратчайшие сроки. Впоследствии они будут разведены в подразделения, чтобы готовить сотни новых операторов ПТРК NLAW.

Ранее сообщалось, что первая украинская серийная пусковая установка противокорабельного комплекса Нептун, смонтированная на шасси Tatra T 815 8х8, прошла ходовые испытания.