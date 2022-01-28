В Министерстве соцполитики подготовили порядок проверки всех госвыплат, при помощи которой хотят определять, насколько обоснованно гражданин получает помощь.

Соответствующий приказ обнародовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Так, ожидается, что структурные подразделения будут проверять, отличается ли информация в личном деле гражданина, который получает субсидию от государства, от данных, которые предоставит Министерство финансов и ряд государственных реестров.

Если информация действительно будет разной, то будет проводится проверка, по результатам которой могут приостановить начисление выплат.

Также после проверки структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения могут:

назначить (перерассчитать) государственную выплату;

прекратить начисление или проведение государственной выплаты;

возобновить начисление или проведение государственной выплаты;

устранить несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Кроме того, в случае обнаружения недостоверности в предоставленной гражданином информации, на основании которой была назначена субсидия, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения рассчитает сумму средств, которые необходимо вернуть.

Источник: Федерация профсоюзов Украины