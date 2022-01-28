Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Украинцам могут приостановить выплату субсидий — названы условия

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Калькулятор, субсидія, субсидіх, субсидия, комуналка

В Министерстве соцполитики подготовили порядок проверки всех госвыплат, при помощи которой хотят определять, насколько обоснованно гражданин получает помощь.

Соответствующий приказ обнародовали для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Так, ожидается, что структурные подразделения будут проверять, отличается ли информация в личном деле гражданина, который получает субсидию от государства, от данных, которые предоставит Министерство финансов и ряд государственных реестров.

Если информация действительно будет разной, то будет проводится проверка, по результатам которой могут приостановить начисление выплат.

Также после проверки структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения могут:

  • назначить (перерассчитать) государственную выплату;
  • прекратить начисление или проведение государственной выплаты;
  • возобновить начисление или проведение государственной выплаты;
  • устранить несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Кроме того, в случае обнаружения недостоверности в предоставленной гражданином информации, на основании которой была назначена субсидия, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения рассчитает сумму средств, которые необходимо вернуть.

Читайте
Выплата субсидий в 2022 году: каким будет размер и как получить

Источник: Федерация профсоюзов Украины

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка