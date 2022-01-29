Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей и гостей страны об опасных метеорологических явлениях.
– 30-31 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, метели; на дорогах страны гололедица, – говорится в сообщении.
Также спасатели предупредили, что в Карпатах 30 января ночью в западных и Житомирской областях значительный снег. Кроме того ожидается желтый уровень опасности.
Тем временем в Киеве и области в эти дни ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности желтый).
– Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, – предупреждают в ГСЧС.