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Факты / Украина / Общество

Во Львовской области с 31 января ужесточили карантин: что запретили

Валентина Летяк редактор ленты
транспорт карантин

С 31 января на территории Львовской области усилены карантинные ограничения в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом. Такое решение перед выходными приняла областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Что запрещено с понедельника, 31 января:

  • работа учреждений в сфере общественного питания, кроме торговли навынос;
  • всех рынков, кроме продовольственных;
  • спортзалов, фитнесс-центров и бассейнов, кроме тренировки спортсменов национальных сборных;
  • развлекательных заведений;
  • проведение массовых акций, кроме официальных спортивных соревнований.

В то же время кафе, рестораны, непродовольственные рынки и спортзалы можно посещать, если у всех клиентов и сотрудников будут сертификаты о вакцинации, негативные ПЦР-тесты, проведенные не позднее 72 часов, или сертификата о выздоровлении от коронавируса.

Адаптивный карантин в Украине будет действовать, по меньшей мере, до 31 марта 2022 года.

Такое решение правительство приняло 15 декабря. Сохраняются все правила доступа к публичным местам с сертификатами о вакцинации от коронавируса, относительно ношения масок и дистанции.

Источник: Львівська ОДА

Фото: УНИАН

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