Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Гололедица и ветер до 30 м/с: в Украине объявлено штормовое предупреждение

Валентина Летяк редактор ленты
дощ_вітер_погода_негода_парасолька

Ухудшение погоды 31 января прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, в частности порывы ветра до 15-20 м/с.

Более сложная ситуация будет в западных областях, где местами до 25 м/с, а в Карпатах 25-30 м/с и метели.

На дорогах страны гололедица, поэтому синоптики предупреждают также о возможных нарушениях движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В Киеве и области порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица, что соответствует I уровню опасности (желтый).

Именно из-за сильного ветра в ночь на 31 января в Украине обесточено 317 населенных пунктов в шести областях.

Больше всего пострадала Львовская область. Здесь без света 123 населенных пункта, 56 – в Тернопольской, 54 – в Ровенской, 38 – в Хмельницкой, 32 – в Волынской и 14 – в Закарпатской области.

В настоящее время бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

Читайте
В Закарпатской области на трассу Мукачево – Рогатин сошли две лавины

Источник: ГСЧС

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка