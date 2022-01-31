Февраль принесет украинцам несколько важных перемен. Так, теперь гражданам придется платить за полиэтиленовые пакеты в супермаркетах.

Кроме того, увеличится стоимость газа для украинцев, которые отказались от годового тарифа и платят за голубое топливо в соответствии с тарифом Месячный.

Что еще изменится в Украине с 1 февраля 2022 года – читайте в материале.

Платные пластиковые пакеты

Запрет на бесплатное распространение пластиковых пакетов в Украине начал действовать еще в декабре 2021 года. Но до сих пор магазины устанавливали их стоимость на собственное усмотрение.

Однако с 1 февраля украинцы будут платить за пластиковые пакеты в супермаркетах от 2 до 3 грн. В частности, стоимость пакета без ручек и с боковыми складками составит 2 грн, с ручками и без боковых складок – 2,5 грн, с ручками и боковыми складками – 3 грн.

Согласно закону, запрет пока не будет касаться сверхтонких пакетов, предназначенных для упаковки свежей рыбы и мяса. За нарушение законодательства предусмотрен штраф от 8,5 тыс. до 17 тыс. грн, в случае повторного правонарушения – до 34 тыс. грн.

Штрафы для предпринимателей

С 1 января 2022 года использование кассовых аппаратов стало обязательным для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой групп. Теперь сумма штрафа за нарушение применения регистратора расчетных сделок (РРО) зависит от количества незаконных операций.

В случае первого такого нарушения – это 100% от суммы чека, в случае повторного – 150% от суммы чека.

Но 1 февраля Верховная Рада может рассмотреть внесение изменений в закон о РРО о временном неприменении штрафов. В частности, в законопроекте предлагают, чтобы с 1 января до 1 февраля 2022 года штрафы за неприменение РРО вообще отменить.

А с 1 февраля предпринимателям, которые до 1 апреля установят РРО, штраф до конца года за нарушение хотят снизить в 10 раз. Но если закон не будет принят, то с 1 февраля 2022 года штрафы придется платить в полном объеме.

Повышение зарплаты работникам МВД

Президент Владимир Зеленский поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля.

Выплаты вырастут не только для полицейских, но и для спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в бюджетах за последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно. В то же время в главной смете страны на 2022 год на эти нужды выделили дополнительных 2,8 млрд грн, в том числе на зарплаты Нацполиции — дополнительно 1 млрд грн.

Также Денис Монастырский отметил, что с февраля будет возобновлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье.

Цена на газ

В феврале стоимость природного газа для бытовых потребителей, которые перешли на тариф Годовой, будет колебаться от 7,70 до 11,99 грн за куб. м.

38 газоснабжающих компаний установили цены ниже 8 грн за 1 куб. м. Наименьшую годовую цену на газ в размере 7,70 грн за 1 куб. м предложила компания ЭРУ Людям.

Компания Neogas просит 7,80 грн за 1 куб. м. Далее идут Эвода Трейд КП Луцкводоканал (7,88 грн), Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт (7,89 грн), Паливэнерго (7,90 грн), Энергогарантия (7,95 грн).

Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины предложила традиционную цену на голубое топливо — 7,96 грн за 1 куб. м.

Для потребителей, которые отказались от годового тарифа, традиционно будет действовать Месячный. Одним из самых низких его установили компании Eнерджи Трейд Групп (7,78 грн за 1 куб. м), Маргаз, Галнафтогаз, Полтавагаз Сбыт (7,99 грн за 1 куб. м) и Киевские энергетические услуги (YASNO) – 8,46 грн за 1 куб. м.

Самые высокие месячные тарифы в феврале установили газоснабжающие компании Энергия страны (43,46 грн за 1 куб. м) и Светлогаз (37,99 грн за 1 куб. м).

Регистрация на ВНО

С 1 февраля начнется регистрация для участия во внешнем независимом оценивании. Она продлится до 9 марта.

Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать учеников (слушателей, студентов) для прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме ВНО также до 1 марта 2022 года.

В Украинском центре оценки качества образования напомнили, что участники смогут пройти тестирование бесплатно, за государственные средства, максимум по пяти предметам.

Если будущий абитуриент хочет написать ВНО больше, чем по пяти учебным предметам, за это нужно будет дополнительно заплатить.

Стоимость тестов будет отличаться в зависимости от того, есть ли в сертификационных работах задания открытой формы с развернутым ответом, поскольку их проверяют экзаменаторы, чей труд нужно оплатить.

Но уже известно, что в 2022 году, чтобы дополнительно написать тест по одному из иностранных языков, нужно будет заплатить 789 грн. Стоимость написания тестов по другим учебным предметам (история Украины, география, физика, химия или биология) составит 354 грн.

Подробнее о регистрации для сдачи дополнительных учебных предметов на внешнем независимом оценивании обещают сообщить позже. Больше о регистрации на ВНО-2022 можно узнать по ссылке.

Новые правила для туристов

С 1 февраля вступает в силу рекомендация Совета ЕС, которая предусматривает, что основанием для въезда в Европу должно быть состояние здоровья, а не ситуация в стране, откуда приезжает турист.

Но это правило не касается районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне.

Остальным путешественникам предлагают разрешать въезд в ЕС независимо от эпидситуации в их стране, но при условии, что они могут предоставить один из следующих документов:

сертификат о вакцинации (вакцина должна быть разрешена в ЕС; последнюю дозу нужно получить за 14-270 дней до въезда, или турист должен иметь бустерную прививку);

справка об выздоровлении, если с момента получения первого положительного результата теста на Covid-19 прошло не более 180 дней;

отрицательный результат ПЦР-теста (действительный трое суток) или экспресс-тест на антиген (действительный в течение суток).

Вакцинация против полиомиелита

1 февраля в Украине начинается кампания вакцинации детей от полиомиелита. Ее первый этап охватит детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, которые пропустили прививку по Национальному календарю. Он продлится три недели.

Прежде всего родителям необходимо проверить вакцинальный статус ребенка. Для этого они должны ознакомиться с Национальным календарем профилактических прививок и просмотреть данные о вакцинации в медицинской карте.

Если какой-то из прививок не хватает, нужно обратиться к своему семейному врачу или педиатру.

Отметим, что полиомиелит – инфекционное заболевание, опасное для жизни. В 1 из 200 случаев он влечет за собой неизлечимый паралич. 5–10% из тех, кого парализовало вследствие полиомиелита, умирают из-за поражения параличом именно дыхательных мышц.

Лекарств от этой болезни не существует, поэтому единственной и безальтернативной защитой является вакцинация.

Читайте: Лекарств от этого не существует: почему нужна прививка от полиомиелита

Выходные в феврале

В последний месяц зимы официальных праздников и дополнительных выходных не предвидится. Украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать традиционно по субботам и воскресеньям.

Сколько выходных дней будет в феврале 2022 – читайте в нашем материале.