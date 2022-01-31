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Факты / Украина / Общество

Вдруг чрезвычайная ситуация: где искать укрытия в Одессе и что с собой брать

Татьяна Забожко редактор ленты
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В Одессе местные власти инициировали процесс модернизации коммунальных защитных сооружений и комиссионного обследования укрытий других форм собственности.

Такие меры в городе принимают для готовности к чрезвычайным ситуациям.

Не помешает знать, как действовать в таких ситуациях жителям, а также гостям города.

Именно поэтому Факты ICTV собрали всю необходимую информацию об адресах бомбоубежищ в Одессе, а также перечне вещей, которые необходимо с собой взять в случае эвакуации.

В настоящее время на территории Одессы действует 85 коммунальных защитных сооружений гражданской защиты, а также 353 объекта защитных сооружений всех форм собственности (на территории ОСМД и предприятий).

Найти их адреса можно на интерактивной карте ниже.

Все эти сооружения гражданской защиты относятся к специальным объектам.

Однако для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций могут быть использованы так называемые объекты двойного назначения.

К таким объектам относятся:

  • подземные переходы,
  • туннели,
  • подвалы,
  • цокольные этажи,
  • подземные паркинги,
  • склады и тому подобное.

По убеждению городских властей, количества специальных и объектов двойного назначения в Одессе достаточно для укрытия миллионного населения города.

Так, в Приморском районе простейшие укрытия и сооружения расположены по следующим адресам:

  • Привокзальная площадь, 1 и 2,
  • проспект Маршала Жукова, 47/3,
  • проспект Шевченко, 1,
  • улица Дерибасовская, 33,
  • улица Приморская,
  • улица Пантелеймоновская, 88,
  • Греческая площадь, 3/4,
  • улица Дерибасовская, 21,
  • улица Среднефонтанская, 19,
  • улица Пантелеймоновская, 25,
  • улица Новощепной ряд, 2,
  • улица Академическая, 28,
  • улица Пушкинская, 72,
  • Гагаринское Плато, 5/2,
  • улица Черняховского, 4,
  • Французский бульвар, 9,
  • улица Успенская, 39/1,
  • переулок Вице-адмирала Жукова, 21/23,
  • улица Жуковского, 33,
  • улица Большая Арнаутская, 17,
  • Александровский проспект, 43,
  • проспект Гагарина, 12а,
  • улица Маразлиевская, 20,
  • проспект Шевченко, 2,
  • Французский бульвар, 66,
  • Польский спуск, 11,
  • улица Бунина, 10,
  • улица Качинского, 7,
  • Таможенная площадь, 1,
  • Греческая площадь, 1.

Напомним, что о чрезвычайных ситуациях обычно оповещают с помощью сигналов оповещения гражданской защиты, а также телевидения и радиосвязи.

Значительно упростит эвакуацию и сэкономит время, если у граждан будут наготове тревожные (экстренные) чемоданчики.

В плотный рюкзак объемом от 25 литров стоит сложить необходимый минимум одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средств индивидуальной защиты и продуктов питания.

В водонепроницаемую упаковку также следует сложить копии важных документов (паспорта (свидетельства о рождении), автомобильных прав, документов на недвижимость, автомобиль и т. д), кредитные карты, наличные, дубликаты ключей от дома и машины и прочее.

Следует позаботиться и об аптечке, в которой обязательно должны быть бинты, лейкопластырь, вата, жгут, шприцы, йод, активированный уголь, жаропонижающие и обезболивающие препараты, таблетки от аллергии, диареи, желудочной инфекции и тому подобное.

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Список вещей на случай войны: что положить в тревожный чемоданчик

Источник: Официальный сайт города Одесса

Фото: Depositphotos

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