В Одессе местные власти инициировали процесс модернизации коммунальных защитных сооружений и комиссионного обследования укрытий других форм собственности.

Такие меры в городе принимают для готовности к чрезвычайным ситуациям.

Не помешает знать, как действовать в таких ситуациях жителям, а также гостям города.

Именно поэтому Факты ICTV собрали всю необходимую информацию об адресах бомбоубежищ в Одессе, а также перечне вещей, которые необходимо с собой взять в случае эвакуации.

В настоящее время на территории Одессы действует 85 коммунальных защитных сооружений гражданской защиты, а также 353 объекта защитных сооружений всех форм собственности (на территории ОСМД и предприятий).

Найти их адреса можно на интерактивной карте ниже.

Все эти сооружения гражданской защиты относятся к специальным объектам.

Однако для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций могут быть использованы так называемые объекты двойного назначения.

К таким объектам относятся:

подземные переходы,

туннели,

подвалы,

цокольные этажи,

подземные паркинги,

склады и тому подобное.

По убеждению городских властей, количества специальных и объектов двойного назначения в Одессе достаточно для укрытия миллионного населения города.

Так, в Приморском районе простейшие укрытия и сооружения расположены по следующим адресам:

Привокзальная площадь, 1 и 2,

проспект Маршала Жукова, 47/3,

проспект Шевченко, 1,

улица Дерибасовская, 33,

улица Приморская,

улица Пантелеймоновская, 88,

Греческая площадь, 3/4,

улица Дерибасовская, 21,

улица Среднефонтанская, 19,

улица Пантелеймоновская, 25,

улица Новощепной ряд, 2,

улица Академическая, 28,

улица Пушкинская, 72,

Гагаринское Плато, 5/2,

улица Черняховского, 4,

Французский бульвар, 9,

улица Успенская, 39/1,

переулок Вице-адмирала Жукова, 21/23,

улица Жуковского, 33,

улица Большая Арнаутская, 17,

Александровский проспект, 43,

проспект Гагарина, 12а,

улица Маразлиевская, 20,

проспект Шевченко, 2,

Французский бульвар, 66,

Польский спуск, 11,

улица Бунина, 10,

улица Качинского, 7,

Таможенная площадь, 1,

Греческая площадь, 1.

Напомним, что о чрезвычайных ситуациях обычно оповещают с помощью сигналов оповещения гражданской защиты, а также телевидения и радиосвязи.

Значительно упростит эвакуацию и сэкономит время, если у граждан будут наготове тревожные (экстренные) чемоданчики.

В плотный рюкзак объемом от 25 литров стоит сложить необходимый минимум одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средств индивидуальной защиты и продуктов питания.

В водонепроницаемую упаковку также следует сложить копии важных документов (паспорта (свидетельства о рождении), автомобильных прав, документов на недвижимость, автомобиль и т. д), кредитные карты, наличные, дубликаты ключей от дома и машины и прочее.

Следует позаботиться и об аптечке, в которой обязательно должны быть бинты, лейкопластырь, вата, жгут, шприцы, йод, активированный уголь, жаропонижающие и обезболивающие препараты, таблетки от аллергии, диареи, желудочной инфекции и тому подобное.

Источник: Официальный сайт города Одесса