В Одессе местные власти инициировали процесс модернизации коммунальных защитных сооружений и комиссионного обследования укрытий других форм собственности.
Такие меры в городе принимают для готовности к чрезвычайным ситуациям.
Не помешает знать, как действовать в таких ситуациях жителям, а также гостям города.
Именно поэтому Факты ICTV собрали всю необходимую информацию об адресах бомбоубежищ в Одессе, а также перечне вещей, которые необходимо с собой взять в случае эвакуации.
В настоящее время на территории Одессы действует 85 коммунальных защитных сооружений гражданской защиты, а также 353 объекта защитных сооружений всех форм собственности (на территории ОСМД и предприятий).
Найти их адреса можно на интерактивной карте ниже.
Все эти сооружения гражданской защиты относятся к специальным объектам.
Однако для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций могут быть использованы так называемые объекты двойного назначения.
К таким объектам относятся:
- подземные переходы,
- туннели,
- подвалы,
- цокольные этажи,
- подземные паркинги,
- склады и тому подобное.
По убеждению городских властей, количества специальных и объектов двойного назначения в Одессе достаточно для укрытия миллионного населения города.
Так, в Приморском районе простейшие укрытия и сооружения расположены по следующим адресам:
- Привокзальная площадь, 1 и 2,
- проспект Маршала Жукова, 47/3,
- проспект Шевченко, 1,
- улица Дерибасовская, 33,
- улица Приморская,
- улица Пантелеймоновская, 88,
- Греческая площадь, 3/4,
- улица Дерибасовская, 21,
- улица Среднефонтанская, 19,
- улица Пантелеймоновская, 25,
- улица Новощепной ряд, 2,
- улица Академическая, 28,
- улица Пушкинская, 72,
- Гагаринское Плато, 5/2,
- улица Черняховского, 4,
- Французский бульвар, 9,
- улица Успенская, 39/1,
- переулок Вице-адмирала Жукова, 21/23,
- улица Жуковского, 33,
- улица Большая Арнаутская, 17,
- Александровский проспект, 43,
- проспект Гагарина, 12а,
- улица Маразлиевская, 20,
- проспект Шевченко, 2,
- Французский бульвар, 66,
- Польский спуск, 11,
- улица Бунина, 10,
- улица Качинского, 7,
- Таможенная площадь, 1,
- Греческая площадь, 1.
Напомним, что о чрезвычайных ситуациях обычно оповещают с помощью сигналов оповещения гражданской защиты, а также телевидения и радиосвязи.
Значительно упростит эвакуацию и сэкономит время, если у граждан будут наготове тревожные (экстренные) чемоданчики.
В плотный рюкзак объемом от 25 литров стоит сложить необходимый минимум одежды, предметов гигиены, медикаментов, инструментов, средств индивидуальной защиты и продуктов питания.
В водонепроницаемую упаковку также следует сложить копии важных документов (паспорта (свидетельства о рождении), автомобильных прав, документов на недвижимость, автомобиль и т. д), кредитные карты, наличные, дубликаты ключей от дома и машины и прочее.
Следует позаботиться и об аптечке, в которой обязательно должны быть бинты, лейкопластырь, вата, жгут, шприцы, йод, активированный уголь, жаропонижающие и обезболивающие препараты, таблетки от аллергии, диареи, желудочной инфекции и тому подобное.
Источник: Официальный сайт города Одесса