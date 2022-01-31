Стрельба в Днепре: в МВС рассказали, когда ждать первых результатов расследования

К концу недели будут известны первые наработки следствия по делу о расстреле солдатом-срочником Артемием Рябчуком военных в Днепре.

Такое заявление 31 января сделал первый заместитель главы МВС Украины Евгений Енин.

По его словам, стартовала работа комиссии по расследованию происшествия на территории Южного машиностроительного завода. Процессом занимаются представители разных департаментов, секторов и направлений.

Участникам расследования поручено проверить реагирование на жалобы к руководству военной части, соблюдение порядка хранения и выдачи оружия. Также они выясняют факты обращений военных в медучреждения и устанавливают причины обращений.

— Наша цель – шаг за шагом восстановить цепь событий, приведших к неправомерному применению военнослужащим огнестрельного оружия, а также принять меры по недопущению подобных трагедий в будущем, — подчеркнул Енин.

По его словам, МВС намерена получить максимально эффективный результат расследования, в ходе которого также будет проведено анонимное анкетирование военных для установления нарушений уставных отношений и выяснения реального морально-психологического климата в коллективе.

Как пояснили в министерстве, помимо прочего будет проверен подход к профессиональному отбору военнослужащих и их подготовке.

Енин пообещал, что будет лично сообщать общественности о процессе расследования.

Напомним, 27 января Рябчук устроил стрельбу из автомата Калашникова по караулу и скрылся с места происшествия. На его поиски ушло не менее шести часов.

Его жертвами стали четверо военных и контролер КПП. Ранения разной степени тяжести получили еще пять человек.

Позже солдата задержали. Ему вручили сообщение о подозрении по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение военнослужащим оружия и боевых припасов) УК Украины.

На следующий день состоялось первое заседание суда. Для расследования происшествия создали специальную комиссию.