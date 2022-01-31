ШАГ 1 Регистрируемся на сайте сервиса 104
Заходим на сайт 104, выбираем в меню Передать показатели, регистрируемся и создаем личный кабинет.
При регистрации указываем компанию-поставщика газа, номер лицевого счета, сумму последнего платежа за газ или номер счетчика газа, свой номер мобильного и электронный адрес.
После сохранения всех данных на адрес электронки придет письмо со ссылкой, по которой нужно перейти для подтверждения.
ШАГ 2 Вносим показатели газа в личном кабинете
В левом верхнем углу меню выбираем пункт Показания. Под номером счетчика появится поле для ввода показателей.
Вводим снятые со счетчика текущие показатели.
Показатели передаются с 1 по 5 число – по состоянию на 1 число, остальные дни месяца – на текущую дату. Обрабатывает данные Оператор ГРМ в течение нескольких минут.
ШАГ 3 Передаем показатели
После проверки правильности введенных данных нажимаем Передать показания.
Важно! Если возникла ошибка с передачей показателей, передайте фотопоказания с помощью Viber 7104.