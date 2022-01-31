Как передавать показатели газа через сервис 104 – инструкция

Передать показатели счетчика газа можно онлайн благодаря сервису 104. Через него потребители также могут оплатить счета за потребленные услуги.

Как это сделать через личный кабинет на 104 – в пошаговой инструкции на Фактах ICTV