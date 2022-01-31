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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |
Как передавать показатели газа через сервис 104 – инструкция

Как передавать показатели газа через сервис 104 – инструкция

Передать показатели счетчика газа можно онлайн благодаря сервису 104. Через него потребители также могут оплатить счета за потребленные услуги.

Как это сделать через личный кабинет на 104 – в пошаговой инструкции на Фактах ICTV

ШАГ 1 Регистрируемся на сайте сервиса 104

Заходим на сайт 104, выбираем в меню Передать показатели, регистрируемся и создаем личный кабинет.

При регистрации указываем компанию-поставщика газа, номер лицевого счета, сумму последнего платежа за газ или номер счетчика газа, свой номер мобильного и электронный адрес.

После сохранения всех данных на адрес электронки придет письмо со ссылкой, по которой нужно перейти для подтверждения.

Як передавати показники за газ

ШАГ 2 Вносим показатели газа в личном кабинете

В левом верхнем углу меню выбираем пункт Показания. Под номером счетчика появится поле для ввода показателей.

Вводим снятые со счетчика текущие показатели.

Показатели передаются с 1 по 5 число – по состоянию на 1 число, остальные дни месяца – на текущую дату. Обрабатывает данные Оператор ГРМ в течение нескольких минут.

Як передавати показники за газ

ШАГ 3 Передаем показатели

После проверки правильности введенных данных нажимаем Передать показания.

Важно! Если возникла ошибка с передачей показателей, передайте фотопоказания с помощью Viber 7104.

ШАГ 4 Проверяем, обработаны ли показатели газа

Для этого заходим в Историю показаний справа от соответствующего блока счетчика. В таблице выводятся несколько последних записей.

Чтобы просмотреть подробную информацию, нажимаем Подробнее.

Як передавати показники за газ

Фото: Depositphotos

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