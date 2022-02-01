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Факты / Украина / Общество

Наживалась на онкобольных: во Львове работница аптеки присвоила почти 900 тыс. грн

Юля Захарченко редактор ленты
Наживалась на онкобольных: во Львове работница аптеки присвоила почти 900 тыс. грн

Во Львове работница аптеки организовала противоправную схему присвоения денег. Женщина обогатилась почти на 900 тыс. грн на лекарствах.

По данным Национальной полиции, подозреваемая занижала входную стоимость медицинских препаратов во внутренней программе учета, однако продавала лекарства по реальным ценам.

В частности, входную стоимость на препараты для онкобольных она занижала более чем в 10 раз, в то время продавая лекарства за реальную стоимость.

Полученную разницу заведующая аптекой присваивала. В такой способ 44-летняя львовянка “заработала” почти 900 тыс. грн.

Правонарушители сообщили о подозрении по статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и статье 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

За незаконное присвоение 900 тыс. грн работнице аптеки может грозить до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Источник: Нацполиция

Фото: Pexels

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