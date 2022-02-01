Синоптики предупредили жителей Украины об ухудшении погодных условий. Согласно прогнозу, на большинстве дорог возникнет гололед, а на Закарпатье будет содержаться значительная снеголавинная опасность.

По данным Укргидрометцентра, днем ​​во вторник, 1 февраля, на большей части территории Украины будет наблюдаться гололед на дорогах (1 уровень опасности, желтый).

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, в этот день на высокогорье Закарпатья, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей будет продолжаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень опасности, красный).

В спасательной службе предупредили, что в этот день путешественники и туристы должны воздерживаться от похода на горы, поскольку ухудшение погодных условий могут представлять угрозу для здоровья и жизни.

Погода в Украине

В течение 1 февраля погода на Украине будет солнечной, однако скорость ветра увеличится до 7-12 м/с. Днем не ожидается существенных осадков, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

Температура воздуха в Украине будет держаться преимущественно на уровне от -1 градусов по Цельсию, местами столбики термометров повысятся до +6 тепла.