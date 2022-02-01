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Факты / Украина / Общество

Под Радой на митинг снова собрались ФЛП

Марта Бондаренко редактор ленты
Под Радой на митинг снова собрались ФЛП

Сегодня, 1 февраля, на площадь Конституции под стены Верховной Рады снова пришли участники акции SaveФЛП.

Сейчас на площади собралось около 200 человек, приехавших из разных регионов Украины, в частности с: Николаевской, Винницкой, Херсонской областей, из Кропивницкого, Хмельника, Диканьки и других городов.

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Участники акции ведут себя мирно, однако народных депутатов встречали под возгласы: Позор!

В правительственном квартале усилили охрану. У входа в парламент стоит кордон полиции и нацгвардейцев.

Требования предпринимателей неизменны: малый и средний бизнес хочет, чтобы им отсрочили требование работать с кассовыми аппаратами, как и штрафы за неиспользование РРО.

Напомним, что 27 января в парламенте зарегистрировали законопроект №6561 О применении регистраторов расчетных операций (РРО) в сфере торговли, общественного питания и услуг по временному неприменению финансовых санкций и установлению сниженных размеров финансовых санкций для плательщиков единого налога. Этот законопроект предусматривает отсрочку штрафов за неиспользование РРО.

Нардепы должны были сегодня рассмотреть этот документ, однако его даже не внесли в повестку дня.

Фото: Факты ICTV

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