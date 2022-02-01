В том случае, если в Украине решат ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧП), жителей и гостей всех городов, в том числе Полтавы, будут оповещать об этом сирены, а также – прерывистые гудки.

Голосовой сигнал оповещения гражданской обороны будет скандировать: Увага всім!

Услышав такой сигнал, необходимо включить радио или телевизор для того, чтобы прослушать экстренные сообщения от спасательных служб или правоохранительных органов.

Список необходимых вещей при ЧП

В случае возникновения ЧП в Полтаве, услышав оповещение об опасности, вам следует взять с собой вещи, которые могут понадобиться вам в первую очередь.

Это – вода, лекарства, еда, документы и деньги.

Для того, чтобы ничего не забыть и избежать паники при эвакуации, стоит заранее собрать тревожный или экстренный рюкзак.

На одного человека следует выделить по меньшей мере 25-литровый рюкзак. В него сложите:

Бутылку с пресной водой.

Пакет с необходимым минимумом медикаментов (от простуды, для желудка, обезболивающие и т.д.).

Продукты питания, которых хватит по минимуму на несколько дней.

Необходимую одежду (без излишеств, чтобы тащить рюкзак было не слишком тяжело и он не слишком влиял на мобильность).

Предметы гигиены.

Инструменты и средства индивидуальной защиты.

Документы в водонепроницаемой упаковке.

Кредитные карты, наличные деньги.

Ключи.

Отметим, что в аптечку обязательно нужно сложить средства для оказания первой помощи: йод, бинты, лейкопластырь, вата, жгут и шприцы.

ЧП в Полтаве: адреса бомбоубежищ

По официальным данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), всего в Полтаве размещено 92 бомбоубежища. Они расположены как на территориях многоквартирных домов, так и на местных заводах, предприятиях.

Полный список бомбоубежищ в Полтаве спасатели разместили на интерактивной карте.

Они предназначены для того, чтобы люди смогли укрыться во время возникновения чрезвычайной ситуации, террористических актов и военных действий.

На этих точках должна быть обеспечена возможность непрерывного пребывания в течение определенного времени.

Обратите внимание, что на карте ГСЧС отдельными красными точками отмечены противорадиационные укрытия и бомбоубежища высокого уровня безопасности.