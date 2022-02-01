С 1 февраля клиенты Укрпочты теперь могут оплачивать стоимость доставки посылки онлайн. Для этого нужно создать личный кабинет на официальном сайте компании.

Такая услуга значительно сэкономит время для тех, кто отправляет несколько отправлений за раз. В личном кабинете нужно оформить посылку, оплатить, а затем отнести в ваше почтовое отделение, где указать номер ШКИ (штрихкодовый идентификатор), который существенно ускорит операцию непосредственно в отделении.

Для клиентов, оформляющих отправку онлайн в личном кабинете или с помощью АРИ, также действует скидка 5% на внутренние отправления и 3-15% на международные.

Эта услуга доступна для внутренних отправлений — Укрпочта Стандарт, Укрпочта Экспресс — и международных отправлений — Рекомендуемый мелкий пакет, Посылка и EMS.

В Укрпочте отмечают, что оплата за отправку онлайн взимается в два этапа. Сначала на карточном счете клиента блокируется стоимость пересылки отправки при оформлении в личном кабинете. А непосредственно в отделении деньги списываются с карточного счета клиента.

Тогда в личном кабинете статус предоплата меняется на оплачено.

Напомним, что в начале зимнего сезона Укрпочта повысила тарифы на доставку отправлений на 15%.

Фото: Укрпочта