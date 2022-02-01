Отмечаем как элемент гибридной войны: глава МВД о массовых “минированиях” в Украине

Массовые псевдоминирования в Украине – это элемент гибридной войны, направленный на внутреннюю дестабилизацию. Однако правоохранительные органы понимают, откуда поступает угроза.
Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.
— С начала года у нас около тысячи сообщений о минировании. Информация о минировании касалась 10 тыс. объектов по всей Украине. Если это разделить на надлежащее реагирование всех правоохранительных органов – это не часы, это дни, которые были необходимы, чтобы обследовать абсолютно все объекты, признанные заминированными.
Мы сейчас отмечаем это как элемент гибридной войны. Вопросы кибератак, которые также являются составной частью внутренней дестабилизации, и не только.
Псевдоминирование – это организованное явление, считает глава МВД. Более 70% сообщений поступает из Российской Федерации.
— Аспекты минований, конечно, это организованное явление. Мы это понимаем по сравнению с прошлым годом. Мы понимаем, откуда поступает угроза. Очень четко: IP-адреса, с электронных почт которых поступают сообщения. Более 70% сообщений – это Российская Федерация. Еще есть новинка – 10% из Беларуси за последние несколько месяцев.
Из-за увеличения количества сообщений о псевдоминировании в Украине правоохранительные органы изменили формат реагирования на соответствующие данные.
– Мы изменили формат работы правоохранительных органов и реагирование на эти случаи. Первой приезжает Патрульная полиция. Полностью прошли инструктаж со взрывотехниками из других подразделений Национальной полиции. Они сразу начинают осматривать эти объекты и дают предварительный вывод, есть ли угроза. Если она есть, то взрывотехники определяют место как приоритетный объект и реагируют соответственно.