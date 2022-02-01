Отмечаем как элемент гибридной войны: глава МВД о массовых “минированиях” в Украине

Массовые псевдоминирования в Украине – это элемент гибридной войны, направленный на внутреннюю дестабилизацию. Однако правоохранительные органы понимают, откуда поступает угроза.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— С начала года у нас около тысячи сообщений о минировании. Информация о минировании касалась 10 тыс. объектов по всей Украине. Если это разделить на надлежащее реагирование всех правоохранительных органов – это не часы, это дни, которые были необходимы, чтобы обследовать абсолютно все объекты, признанные заминированными.

Мы сейчас отмечаем это как элемент гибридной войны. Вопросы кибератак, которые также являются составной частью внутренней дестабилизации, и не только.