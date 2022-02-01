Полицейские в Украине все чаще стали жаловаться на низкий уровень заработной платы и сложные условия работы. Журналист Фактов Тижня поинтересовался у главы Нацполиции Игоря Клименко, планируется ли повышение зарплат в этом году и с какими еще трудностями сталкиваются правоохранители почти каждый день.

По словам Клименко, квалифицированных кадров не хватает по всей Украине, и полиция не исключение. Однако в последние шесть лет Нацполиция обновилась на 50%. Да и критического “некомплекта” в структуре пока нет.

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О заработной плате

По его словам, зарплата полицейских за последние три года не увеличивалась, потому что бюджет Нацполиции практически не рос.

— Благодаря росту, который произошел в 2022 году на 1 млрд грн, мы в январе можем повысить заработные платы от 5 до 10% для 14 категорий сотрудников полиции. И с 1 февраля, если Кабмин выделит достаточное финансирование, мы повысим денежное содержание для каждого работника на 10% — сказал Клименко.

Он отметил, что общество должно быть уверено, что те задачи, которые ставят полицейскому, будь то оперу или патрульному — должны быть выполнены профессионально, качественно и вовремя.

Игорь Клименко надеется, что социально-экономическая ситуация в государстве позволит в этом году кардинально изменить оплату труда полицейских.

По словам Клименко, не менее важной проблемой является нехватка кадров. К примеру, в Одесской области за три года уволилось 1 200 полицейских, и только половину от этого количества удалось взять на работу.

Ежегодно более 13 тысяч сотрудников уходят из рядов Национальной полиции.

– Например за 2021 год уволилось из рядов полиции 13 тысяч сотрудников. Это значит, что мы должны за 2022 год набрать 13 тысяч новых. Можем ли мы в этих условиях с такой зарплатой сделать это? Безусловно, что нет. Мы набираем 60-70% – сказал глава Нацполиции.

Игорь Клименко отметил, что для работы в полиции нужно быть физически подготовленным, психологически устойчивым и готовым выполнять поставленные задачи. Поэтому далеко не каждого, кто хочет стать полицейским, могут взять. Например, в некоторых регионах на одно место патрульного полицейского претендует три-четыре кандидата.

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Причины увольнения из патрульной полиции

Глава Нацполиции отмечает, что люди, которые раньше вступали и вступают в ряды патрульной полиции, хотят что-то изменить в государстве.

– Часть патрульных где-то разочаровалась. И вопрос не в заработной плате, вопрос в нагрузке… Еще раз подчеркиваю, что Нацполиция за последние шесть лет обновила личный состав на 50%. Патрульная полиция — это 13% всего личного состава Нацполиции… Средний возраст полицейских снизился. Раньше это было за 40 лет, теперь 34 года. Сейчас многие патрульные, пришедшие в 2015-16 годах, работают в других подразделениях, — сказал Игорь Клименко.

По его словам, оперуполномоченный и следователь должны иметь не менее пяти лет практического опыта, чтобы действительно стать профессионалами своего дела.

Что касается участковых в сельской местности, то, по данным Клименко, сейчас в Украине их уже больше тысячи.

– Каждому такому полицейскому мы должны предоставить автомобиль, ведь один правоохранитель охватывает пять-шесть населенных пунктов – это от 5 до 20 тысяч граждан… Так вы мне скажите, если у нас 83% всего бюджета Национальной полиции идет на погашение заработной платы работникам полиции, только 17% идет на развитие, можем ли мы быстро двигаться? – говорит Игорь Клименко.

Раскрытие преступлений

Глава Нацполиции отметил, что правоохранительные органы раскрывают практически все убийства – на уровне 96-98% по регионам. То же касается тяжких и особо тяжких преступлений.

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Домашнее насилие

По словам Клименко, этой категорией преступлений занимаются практически все подразделения полиции, однако есть и специализированные.

— За последние три года в пять раз выросло количество обращений от детей по поводу насилия в отношении ребенка или в отношении члена семьи. Потому что мы [полиция] пошли в семьи, мы пошли в детские учебные заведения. Мы видим, что и полиция на этом стоит, и Министерство внутренних дел нас полностью поддерживает в том, что все начинается именно с детства. Это касается и преступлений, совершаемых детьми, и преступлений против детей, — говорит глава Нацполиции.

Реагирование на вызовы и проблемы в работе

Игорь Клименко говорит, что у Нацполиции пока не хватает транспорта, однако через несколько лет удалось сократить время реагирования на вызовы в городе до 7-10 минут, а в сельской местности примерно до 21 минуты. Раньше это могло занять и полдня.

На прибытие на вызов в больших городах влияют и пробки, иногда полкилометра дороги приходится ехать 20 минут. Кроме того, полицейский не имеет права приехать на вызов без напарника — это нарушение правил.

Жилье для полиции

Государственная программа, заработавшая в прошлом году, позволила приобрести в лизинг тысячу квартир для сотрудников полиции. Все кредитные обязательства, кроме тела кредита, взяла на себя Нацполиция. В прошлом году на погашение кредитной задолженности потратили около 150 млн грн. Такую же сумму заложили и в 2022 году.

Каждый сотрудник Нацполиции может встать в очередь на жилье. Перепрыгнуть в ней невозможно.

— Опыт показал, что это один из мотиваторов работать честно и продолжительное время – 15-20 лет… Сам сотрудник полиции ежемесячно платит из заработной платы 2 000-2 500 грн. Такие отчисления растягивают на многие годы вперед. Это удерживает полицейского на службе, — сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, из той тысячи человек, получивших квартиры, практически нет нарушителей служебной дисциплины и уволенных.