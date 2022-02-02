О введении режима чрезвычайной ситуации известит сигнал гражданской обороны Внимание всем! Жителям Луцка следует включить радио или телевизор, внимательно выслушав информацию об обстановке, рекомендации о порядке действий в ЧС.

Прежде всего, жители города должны сохранять спокойствие, избегать паники, закрыть окна, выключить электроснабжение и газоснабжение, взять документы, одежду, необходимые вещи, медикаменты, продукты питания, питьевую воду и двигаться в сторону ближайшего укрытия. Желательно, чтобы у вас заранее был собран тревожный чемоданчик.

Лучше не пользоваться телефоном, чтобы не пропустить важные сообщения.

Бомбоубежища в Луцке

В Луцке есть 101 бомбоубежище, в котором одновременно могут находиться до 30 тыс. человек. В частности, это 61 убежище и 40 противорадиационных укрытий. Они расположены на предприятиях, в больницах, ТЦ, храмах, учебных заведениях и жилых домах.

Самое большое бомбоубежище находится на территории предприятия СКФ Украина по улице Боженко, 34. Там одновременно могут скрыться 2,5 тыс. человек.

Полный список защитных сооружений Луцкой городской территориальной общины

В случае ЧС в Луцке можно обращаться в отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, расположенный по улице Богдана Хмельницкого, 21, или по телефону (0332) 770721.

Фото: Конкурент