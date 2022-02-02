В марте 2022 года украинцев ждет индексация пенсий. Выплаты вырастут как минимум на 14%.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко. Он заверил, что, по предварительным расчетам Минсоцполитики, коэффициент для перерасчета пенсий будет составлять не менее 14%.

Сергей Марченко объяснил, что индексация пенсий ежегодно проводится путем увеличения показателя средней зарплаты, который учитывается для исчисления пенсии, на коэффициент, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней зарплаты за три календарных года.

Поэтому, по словам министра, индексация пенсий в марте покроет инфляцию (рост цен на товары и услуги).

С 1 марта 2022 года в Украине повысят пенсии по возрасту, военным, чернобыльцам, гражданам с инвалидностью. В частности, страховые пенсии (среди которых пенсии по возрасту), которые были назначены до 2019 года, вырастут по меньшей мере на 100 грн.

Пенсии военным в среднем вырастут на 700 грн. Кроме того, минимальную пенсию неработающим украинцам без полного страхового стажа должны повысить до 2 100 грн.

Источник: Экономическая правда