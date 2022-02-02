Дома и стены помогают – эта народная пословица приобретает особое значение в условиях чрезвычайной ситуации. Какими бы не были причины, вызвавшие возникновение ЧС, необходимо заранее оборудовать свой дом.

Подумайте, есть ли в доме достаточный запас продуктов и воды, хватит ли лекарств и сможет ли ваш дом сохранять тепло во время холодной погоды.

Советы по подготовке дома в случае ЧС

О некоторых вещах необходимо подумать заранее, потому что они могут понадобиться в случае непредсказуемых событий. В первую очередь следует проверить состояние подвального помещения в доме и узнать, где поблизости расположены ближайшие укрытия.

Необходимо знать, куда и как укрываться от опасности. Проверьте наличие аварийного выхода и продумайте возможности для передвижения при его отсутствии.

Пополните запасы питьевой и технической воды, а также еды, которая сможет храниться в течение длительного времени.

Проверьте, чтобы в аптечке были средства для оказания первой медицинской помощи (ванта, бинты, перекись и другие). Подумайте, какие лекарства могут потребоваться, и пополните запасы.

На всякий случай подготовьте средства для тушения пожара. Он может возникнуть внезапно, поэтому нужно быть готовыми.

Позаботьтесь об альтернативных средствах освещения дома в случае, если выключат электричество. Это могут быть фонарики (в частности, на обычном телефоне) и свечи.

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Продумайте, как вы сможете приготовить еду, если в доме отсутствуют газ и электроснабжение. Как вариант, можно купить бытовой газовый баллон и узнать, как его подсоединять к кухонной плите.

Соберите в одном месте необходимые вещи, которые могут понадобиться при срочной эвакуации или переходе в бомбоубежища. Речь идет о документах, воде, еде, лекарствах и деньгах. Заблаговременно позаботьтесь о наличии тревожного чемодана, в котором будет все, что может оказаться полезным во время таких ситуаций.

Позаботьтесь о запасе топлива и исправном состоянии автомобиля или другого транспорта, с помощью которого появится возможность для своевременной эвакуации из опасного места.

В холодное время года подумайте о возможных вариантах для хранения тепла в доме, если выключится централизованное отопление.

Телефоны спасательных служб

Во время чрезвычайных событий необходимо знать, куда можно обращаться за помощью. В экстренных ситуациях звоните по телефону на 101 – это стандартный номер пожарной охраны и службы спасения в Украине.