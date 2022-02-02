Украинский военный разведчик Пилигрим рассказал, как стоит гражданским лицам обходиться с оружием в случае экстремальной ситуации, например, военного вторжения Российской Федерации.

Как заявил военный эксперт в интервью, если у человека в распоряжении есть тактическое или охотничье стрелковое оружие, его обязательно нужно взять с собой при эвакуации из населенного пункта.

В случае, если это охотничье ружье, его следует укоротить до состояния обреза.

— Обрезаете часть приклада и прячете его под одежду. Ничего не должно мешать или торчать. При необходимости приматывайте его (оружие. — Ред.) скотчем к своей одежде, оно не должно быть в рюкзаке. Потому что при экстраординарных ситуациях легче оторвать скотч, чем доставать его из рюкзака, — предупредил эксперт.

Необязательно использовать оружие по назначению. В отдельных случаях достаточно лишь запугать лиц, несущих потенциальную угрозу вам или вашей семье.

В том случае, если на пути вы встретите украинских военных, их следует сразу предупредить, что вы имеете оружие, советует разведчик.

— Не ждите, что вас спросят, что из оружия у вас имеется. Потому что все будут на нервах, все будут очень сильно переживать. Не нужно военным давать повод для провокаций. При выходе на условный блокпост — поднимите руки и несколько раз повторите, что вы имеете оружие. Уточните, можно ли вам достать и показать это оружие. Переспросите несколько раз, чтобы в случае, когда вы будете его доставать, это не спровоцировало военных, — подчеркнул Пилигрим.

Ранее военный эксперт рассказал, как правильно эвакуироваться из города, в котором начались боевые действия. А также, какое стоит выбрать направление движения, если вам все же удалось покинуть населенный пункт.