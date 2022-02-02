Правоохранители разоблачили очередную схему подделки международных сертификатов о вакцинации против коронавируса. На Закарпатье врач агитировала за прививку в социальных сетях, а сама зарабатывала на фальшивых Covid-документах.

По данным Службы безопасности Украины, медик ежемесячно обогащалась почти на полмиллиона гривен на поддельных Covid-сертификатах.

Правонарушительница находилась на должности врача-инфекциониста Центра общественного здоровья Закарпатского областного совета. Она привлекла к противоправной схеме знакомую, которая за 30% от дохода искала людей, не желавших делать прививки против Covid-19.

Один поддельный документ стоил около 3,5 тыс. грн. Врач вносила в электронную систему здравоохранения eHealth ложные данные об иммунизации жителей Украины.

Ежемесячно она создавала около 100 фальшивых медицинских сертификатов. Она выдавала бумажные Covid-документы без реальной прививки.

Обеим правонарушительницам объявили о подозрении по части 3 статьи 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За подделку сертификатов вакцинации они могут сесть в тюрьму на восемь лет.

В скором времени им планируют выбрать меры пресечения. Правоохранители выясняют все обстоятельства незаконной схемы и устанавливают людей, которые могут быть причастны к сделкам.