Сегодня утром, 3 февраля, в работе оператора мобильной связи Киевстар произошел масштабный сбой.

Пользователи жалуются, что не могут совершать и принимать звонки, есть проблемы с доступом в интернет. Некоторым система сообщает, что недостаточно средств на счете.

Сайт Киевстара сейчас работает. Сообщений от оператора о причинах технических проблем пока нет.

На Facebook-странице оператора пользователи жалуются на невозможность совершать звонки.

В компании подтверждают, что есть технические проблемы, и специалисты работают над их решением.