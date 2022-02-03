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Факты / Украина / Общество

Абоненты Киевстара массово сообщают о сбое в работе оператора

Марта Бондаренко редактор ленты
Абоненты Киевстара массово сообщают о сбое в работе оператора

Сегодня утром, 3 февраля, в работе оператора мобильной связи Киевстар произошел масштабный сбой.

Пользователи жалуются, что не могут совершать и принимать звонки, есть проблемы с доступом в интернет. Некоторым система сообщает, что недостаточно средств на счете.

Сайт Киевстара сейчас работает. Сообщений от оператора о причинах технических проблем пока нет.

На Facebook-странице оператора пользователи жалуются на невозможность совершать звонки.

В компании подтверждают, что есть технические проблемы, и специалисты работают над их решением.

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Фото: Dreamstime

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