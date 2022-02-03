Киево-Могилянская академия осуждает решение МОН объявить повторный конкурс президента вуза

Наблюдательный совет Национального университета Киево-Могилянская академии (НаУКМА) осудил решение Минобразования объявить повторный конкурс на должность президента учебного заведения.

В обнародованном заявлении говорится, что 28 января 2022 года организационный комитет по проведению выборов президента Киево-Могилянской академии установил результаты выборов на должность президента и направил соответствующую документацию в Минобразования.

— Закон определяет исчерпывающий перечень оснований для объявления нового конкурса на замещение должности руководителя высшего образования и не дает МОН Украины полномочий оценивать решение организационного комитета по установлению результата выборов и определению победителя, — объяснили в Наблюдательном совете.

Также в заявлении говорится, что обнародованное 2 февраля решение Минобразования об объявлении нового конкурса на должность президента университета является противоправным.

– Такие действия должностных лиц МОН Украины являются противоправным вмешательством в выборы президента НаУКМА, нарушают право университета на автономию и самоуправление и имеют признаки злоупотребления властью или служебным положением, – отметили в заявлении.

Наблюдательный совет требует от Минобразования прекратить нарушение закона и незамедлительно завершить все процедуры, связанные с подписанием контракта с избранным президентом НаУКМА Сергеем Квитом.

28 января в Киево-Могилянской академии официально заявили, что во втором туре голосования на выборах президента НаУКМА победил Сергей Квит. Он набрал 235 голосов (52,80%).

Но 2 февраля Минобразования объявило повторный конкурс на должность президента вуза, объяснив это тем, что экспертно-кадровая комиссия министерства установила нарушения законодательства и Устава университета в процессе проведения выборов.

Источник: Киево-Могилянская академия