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Факты / Украина / Общество

Киевстар пообещал компенсации за перебои со связью

Марта Бондаренко редактор ленты
Киевстар пообещал компенсации за перебои со связью

Мобильный оператор Киевстар пообещал своим абонентам, испытавшим сегодня сложности со связью, компенсации. Об этом идет речь в сообщении оператора.

Компания попросила прощения у пользователей и подчеркнула, что прилагает все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу сервиса.

— Сегодня у части клиентов предоплаты могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети Киевстар и 466… ​​Приблизительно с 10:30 утра сервис звонков на другие номера сети Киевстар снова работает, — говорится в сообщении.

Кроме того, оператор предусмотрел компенсацию для абонентов. Деньги будут начисляться автоматически.

В компании пока не сообщают, что послужило причиной массового сбоя в работе.

Источник: Kyivstar

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