Мобильный оператор Киевстар пообещал своим абонентам, испытавшим сегодня сложности со связью, компенсации. Об этом идет речь в сообщении оператора.

Компания попросила прощения у пользователей и подчеркнула, что прилагает все усилия, чтобы как можно скорее восстановить работу сервиса.

— Сегодня у части клиентов предоплаты могли наблюдаться временные сложности при звонках на другие номера в сети Киевстар и 466… ​​Приблизительно с 10:30 утра сервис звонков на другие номера сети Киевстар снова работает, — говорится в сообщении.

Кроме того, оператор предусмотрел компенсацию для абонентов. Деньги будут начисляться автоматически.

В компании пока не сообщают, что послужило причиной массового сбоя в работе.

Источник: Kyivstar