В пятницу, 4 февраля, в западных, восточных областях и Крыму прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега.

Так, на западе страны ночная температура будет колебаться от -5°C до -3°C, а дневная поднимется до +2°C. Почти во всех регионах будет идти мокрый снег.

Холоднее всего 4 февраля будет на Севере. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях температура днем ​​максимально опустится до -4°C. Ночью будет идти дождь.

В восточных областях снег, дневная температура будет колебаться от -2°C до +1°C.

В центральных регионах осадки не прогнозируются. В Винницкой области температура днем ​​от -3°C до -1°C; в других поднимется до 0°C.

На юге без осадков, лишь на Крымском полуострове и днем, и ночью прогнозируется мокрый снег, температура до +1°C.

Также синоптики предупреждают об гололедице на дорогах страны, кроме юга.