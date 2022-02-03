ОП: Пострадавшие в результате взрыва газа в Кропивницком получат помощь в максимально сжатые сроки

Люди, пострадавшие в результате взрыва газа в жилом доме в Кропивницком, временно размещены в гостинице. Но их жилье будет восстановлено в максимально сжатые сроки.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, находящийся на месте событий.

— Ситуация на контроле у ​​президента Владимира Зеленского, главе области поручено как можно быстрее начать восстанавливать здание. Сегодня до 15.00 должны быть предварительные выводы относительно того, когда можно начать работы, – сообщил Тимошенко.

Он осмотрел состояние дома, где произошел взрыв, и пообщался с его жителями.

— Люди боятся остаться без крова. Этого не произойдет. Городские и областные власти работают вместе, будет финансироваться восстановление из резервного фонда города и области, в случае необходимости будут выделены средства из государственного бюджета, — заверил представитель ОП.

Тимошенко заявил, что также проверит условия проживания пострадавших, которых временно заселили в гостиницу. Кроме того, возле дома развернуты пункты обогрева.

— Наша задача – быстро восстановить людям дома и помочь пострадавшим, которым нужна медицинская помощь, – добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Для этого с утра из Днепра прибыли специалисты по детским ожогам, которые консультируют местных врачей.

Как сообщалось, 2 февраля в Кропивницком произошел взрыв в многоквартирном доме по улице Попова, в результате чего один человек скончался, десятки жителей пришлось эвакуировать.

В больницу попали трое пострадавших – один взрослый и двое детей 8 и 13 лет.