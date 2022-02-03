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Факты / Украина / Общество

Большая стройка восстановила треть самой длинной дороги Волыни, в этом году ремонт продолжат

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Велике будівництво

Самая протяженная дорога Волынской области Т-03-02 Пища – Шацк – Любомль – Владимир-Волынский – Павловка – Горохов – Берестечко – Козин – /М-06/, проходящая через Шацкий национальный природный парк, восстановлена на протяжении уже 57 из 180 км.

Ее ремонт в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка был начат в прошлом году и проводится впервые за последние 50 лет.

В Службе автомобильных дорог в Волынской области рассказали, что уже сделано на трассе, и о дальнейших планах по ее восстановлению.

В 2021 году на дороге Т-03-02 на отрезке Пища – Любомль, ведущем непосредственно к Шацким озерам, было восстановлено 45,5 км, на участке Селец – Маркостав – 10 км.

Велике будівництво

Еще на 1,9 км во Владимире был уложен выравнивающий слой. Окончание работ здесь запланировано на этот год.

В настоящее время ведется обустройство обочин на отрезке между селом Положево и городом Любомль. В прошлом году на этом участке уже было проведено фрезерование старого покрытия, усиление основы и устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона, а также нанесена разметка.

Велике будівництво

В этом году восстановление самой протяженной трассы Волынской области продолжится. В частности, планируется отремонтировать дорогу от Любомля до села Верба и в направлении Берестечка в районе города Горохов.

Всего в прошлом году по программе Владимира Зеленского Большая стройка было восстановлено 2 190 км местных дорог и 5 098 км – государственного значения. Также было отремонтировано 250 мостов и искусственных сооружений.

Такие данные ранее привел заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы Большая стройка Кирилл Тимошенко.

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